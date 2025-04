News

Nicolo Figini | 23 Aprile 2025

Ti spieghiamo come condividere i testi delle tue canzoni preferite su Instagram grazie alla nuova funzione di YouTube Music.

YouTube Music si lega a Instagram

Lo scorso anno vi abbiamo parlato di YouTube Music in relazione alla nuova funzione simile a quella di Shazam. L’app ha infatti introdotto la possibilità di trovare i titoli dei brani canticchiando il motivetto.

Oggi vi vogliamo parlare di una novità che interesserà tutti coloro che non possono fare a meno di condividere i propri brani preferiti sugli altri social. Sicuramente è capitato a chiunque di voler condividere uno stato d’animo e semplicemente un testo che piace in modo particolare ai propri follower.

YouTube Music adesso ne dà l’occasione grazie alla possibilità di poter condividere i testi delle canzoni su Instagram. Per farlo, come riporta anche il sito HDBlog, basta aprire il feed ‘Testo‘ che si trova sotto il tasto Play e apparirà la nuova opzione. Premendo il pulsante si può scegliere la porzione di testo che si desidera trasportare sull’altro social e una volta soddisfatti bisogna cliccare su ‘Avanti‘.

Adesso l’utente può personalizzare il formato e il colore dello sfondo che verrà utilizzato per condividere la canzone. Alla fine compare un riquadro con i nomi del brano e dell’artista, seguiti dalla cover dell’album e dal testo evidenziato.

La funzione di YouTube Music per Instagram non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Le prime segnalazioni sono arrivate da chi utilizza uno smartphone con sistema operativo Android, mentre per chi usa iOS non abbiamo alcuna informazione in merito. Vi terremo aggiornati, in ogni caso, con tutti gli eventuali sviluppi sulla questione. Continuate a seguirci per tutte le news.