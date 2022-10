YouTube Premium aumenta in USA: cosa cambia in Italia?

In USA aumenta il prezzo dell'abbonamento YouTube Family Premium: quanto costa ora e cosa cambia per l'Italia

YouTube Family Premium aumenta di 5 dollari in USA

Il costo dell’abbonamento mensile a YouTube Premium è pronto ad aumentare negli USA. Infatti, a partire dal 21 novembre, ci sarà un cambiamento per gli abbonati, che si vedranno davanti a una spesa maggiorata. Ma cambierà qualcosa anche in Italia?

Quanto costa ora YouTube Premium in USA? Il piano famiglia passerà a 22,99 dollari, ovvero 5 dollari in più rispetto ai 17,99 attuali. Il costo è in linea con i 17,99 euro del costo del servizio in l’Italia. Tuttavia al momento non è ancora stato annunciato un aumento di prezzi per il mercato italiano, e non sappiamo quindi se anche da noi si sceglierà di alzare i costi per gli abbonamenti. Vi aggiorneremo se ci saranno novità in merito.

Cosa cambia con l’aumento del prezzo di YouTube Family Premium? Engadget ha chiarito che nuovi prezzi mettono gli utenti davanti a una spiacevole situazione, dato che la convenienza per i piani famiglia si va a ridurre. Prima il risparmio del Family Premium era di 6 dollari rispetto a due abbonamenti singoli, ora il vantaggio si ferma semplicemente a un dollaro.

Non cambiano quindi gli abbonamenti singoli (11,99 dollari al mese) e il piano studenti (6,99 dollari). I benefici dell’abbonamento rimangono poi gli stessi: possibilità di vedere video e contenuti senza interruzioni pubblicitarie; download per la visualizzazione di video offline; abbonamento YouTube Music incluso; strumento per continuare a riprodurre musica e video in background, anche con lo schermo spento.

