YouTube testa l’abbonamento Premium Duo: quanto costa

Martina Pedretti | 7 Maggio 2025

YouTube testa un nuovo piano Premium Duo: abbonamento per due persone a prezzo ridotto. Quanto costa, come funziona e dove è disponibile.

YouTube sta testando un nuovo abbonamento Premium Duo pensato per due persone: un’opzione a costo ridotto rivolta a coppie, coinquilini o piccoli nuclei familiari che non rientrano nei piani Individuale o Famiglia attualmente disponibili. La sperimentazione è già attiva in India, Francia, Taiwan e Hong Kong, e consente agli utenti selezionati di condividere l’abbonamento Premium (o YouTube Music Premium) con un’altra persona a un prezzo scontato.

Cos’è il piano Premium Duo?

Simile al già esistente Spotify Duo, il nuovo piano Premium Duo di YouTube permette a due utenti maggiorenni, appartenenti allo stesso gruppo Famiglia Google, di usufruire di tutti i vantaggi del servizio Premium: niente pubblicità, riproduzione in background, download offline e accesso a YouTube Music.

YouTube ha confermato il test attraverso una dichiarazione ufficiale, spiegando di voler “offrire maggiore flessibilità e valore agli abbonati Premium”, e di essere alla ricerca di “modi più accessibili per condividere i benefici del servizio”.

Quanto costa?

Attualmente i prezzi resi noti riguardano solo l’India, dove:

YouTube Premium Duo costa 219 rupie al mese (circa 2,50 euro ),

(circa ), YouTube Music Premium Duo è offerto a 149 rupie al mese (circa 1,65 euro).

Si tratta di una delle tariffe più basse al mondo, coerente con la politica dei prezzi regionali adottata da YouTube. Se il piano dovesse essere esteso globalmente, è probabile che il prezzo si adegui ai mercati locali, posizionandosi tra il piano Individuale e quello Famiglia.

L’introduzione del piano Duo è solo l’ultima mossa nella strategia di YouTube per spingere gli utenti verso l’abbonamento Premium. Negli ultimi anni, infatti, la piattaforma ha reso l’esperienza gratuita sempre più limitata, soprattutto per chi usa ad-blocker. Questo piano rappresenta una via di mezzo interessante per chi desidera evitare la pubblicità senza dover sostenere il costo di un abbonamento Famiglia.

Al momento non è noto se e quando il piano Premium Duo arriverà anche in Italia, ma l’eventuale successo del test potrebbe portare a un rollout globale. Nel frattempo, per chi cerca un’alternativa più economica, YouTube offre in alcune regioni il piano Premium Lite, che elimina solo gli annunci pubblicitari, ma non include download, riproduzione in background o accesso a YouTube Music.

Un piano Duo ufficiale sarebbe un’aggiunta interessante per chi oggi si trova a metà strada tra l’utilizzo individuale e quello familiare, e rappresenta un possibile risparmio concreto.