Martina Pedretti | 10 Luglio 2023

Instagram shazam TikTok

Shazam ora è capace di identificare le canzoni in riproduzione su app terze come YouTube, TikTok e Instagram

Apple ha rivelato che gli utenti da ora possono usare Shazam per riconoscere un brano sconosciuto da un’app terza in uso, in cui la canzone è in riproduzione. Questa novità permette di scoprire i titoli dei brani da app come TikTok, YouTube e Instagram.

L’app Shazam infatti attiva il microfono dell’iPhone per ascoltare la canzone ed è in grado di farlo mentre l’altra app è in uso. Dopo alcuni secondi, il brano verrà identificato e tornando a Shazam verranno mostrati il nome e le informazioni. Ma come si fa? Come usare Shazam con app terze come TikTok, YouTube e Instagram?

Per scoprire il titolo di una canzone che stiamo ascoltando su TikTok, Instagram o YouTube, basterà:

Aprire Shazam ,

, Premere il pulsante blu per avviare il riconoscimento;

Non chiudere Shazam, e aprire l’app con la canzone sconosciuta;

con la canzone sconosciuta; Ritornare su Shazam e aspettare il risultato.

È poi ancora più semplice utilizzare la funzione di riconoscimento dei brani di Shazam integrata nel Centro di controllo di iPhone‌ per identificare un brano, anche se è in riproduzione in un’altra app.

Con Riconoscimento brano, si può aprire un’app come YouTube, riprodurre un brano, scorrere nel Centro di controllo e toccare l’icona per determinare cosa sta riproducendo. L’utilizzo di questo metodo non richiede di uscire dall’app YouTube. Una volta identificato il titolo della canzone arriva una notifica nell’app Shazam per ottenere maggiori informazioni.

La nuova funzionalità è disponibile solo per i dispositivi Apple e non per i modelli Android.

Il brano identificato da Shazam si aggiunge poi una playlist su Apple Music in modo da poterlo ascoltare per intero in un secondo momento. Per coloro che non hanno ‌Apple Music‌, l’app Shazam tiene traccia di tutte le ricerche.