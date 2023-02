News

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2023

YouTube

Continua l’evoluzione delle piattaforme streaming. Stavolta vogliamo parlarvi di YouTube. Stando a quanto emerso pare stia continuando a strizzare l’occhio ai podcast, tra le varie opzioni per la creazione di contenuti. Un qualcosa che, però, come vedremo, già da tempo è in fase di sperimentazione. E potrebbe rivelarsi come un ottimo modo per contrastare altre piattaforme come Spotify, per esempio.

La novità è stata annunciata, senza troppi proclami, la scorsa settimana. Il tutto è venuto a galla da un post presente proprio sul forum ufficiale, risalente a 4 anni fa. In esso sono elencati tutti gli esperimenti più importanti eseguiti da YouTube, tra cui proprio il podcast.

Oltretutto ci sono anche delle modifiche nell’interfaccia pensate proprio per la gestione generale dei podcast. Ma vi facciamo alcuni esempi. Troviamo una scheda dedicata al menu dei contenuti di YouTube Studio o ancora trasformare le playlist comuni in contenitori che raccolgono tutti gli episodi del podcast. Basta cliccare i tre puntini del menu. Ma anche serie di report analytics su desktop, che riportano visualizzazioni, performance e ricavi.

A oggi però non ci sono immagini che possano darci ulteriori dimostrazioni, dunque potrebbe essere riservato a una rete di utenti ristretta. Come spesso accade in questi casi quando è in corso un test. Dunque in ogni caso ci sarà da attendere per avere ulteriori informazioni a riguardo.

Infine c’è da dire che Google da tempo a un’app dedicata ai podcast, ma da un po’ di tempo è abbastanza chiaro che voglia espandere e centralizzare la fruizione di questi contenuti multimediali su YouTube.

Vedremo quindi quale saranno le prossime novità del noto e amato colosso dello streaming. Che ne pensate? Vi piacerebbe poter ascoltare i podcast su YouTube? Diteci la vostra e continuate a seguirci per altre news! Di seguito potete già trovare altre informazioni sulla piattaforma.