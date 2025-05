YouTube userà l’AI per piazzare pubblicità nei momenti più importanti dei video

News

Martina Pedretti | 15 Maggio 2025

YouTube

YouTube userà l’AI per mostrare pubblicità nei momenti più coinvolgenti

A meno che non siate tra i pochi che hanno sottoscritto un abbonamento YouTube Premium, usare la piattaforma video significa convivere con la pubblicità. È fastidioso, certo, ma le cose potrebbero presto peggiorare e la colpa, ancora una volta, è dell’intelligenza artificiale.

Google ha infatti annunciato “Peak Points”, una nuova funzionalità che sfrutta il modello AI Gemini per individuare i momenti più coinvolgenti o emotivamente significativi di un video. L’obiettivo? Consentire agli inserzionisti di piazzare la pubblicità proprio in quei punti, ovvero quando lo spettatore è più attento o emotivamente coinvolto.

Sebbene il sistema possa sembrare brillante dal punto di vista del marketing è facile intuire perché questa novità non piacerà agli utenti. Gli spettatori rischiano di veder interrotto un momento cruciale, emotivo o narrativamente importante, proprio da un annuncio che spezza il ritmo e smorza l’atmosfera.

Secondo quanto riportato da CNBC, Google ha presentato “Peak Points” nel corso dell’evento Upfront di New York. Ma il focus sembrava più orientato a soddisfare le esigenze economiche degli inserzionisti che a migliorare l’esperienza di visione per gli utenti.

Quindi colpire lo spettatore nel momento in cui è più coinvolto potrebbe risultare controproducente, generando frustrazione e riducendo l’efficacia del messaggio pubblicitario. In definitiva, si tratta dell’ennesimo esempio di come l’intelligenza artificiale venga usata per massimizzare i profitti a scapito dell’esperienza utente.

Non ci resta che attendere e scoprire se effettivamente questa novità sarà introdotta prossimamente per tutti gli utenti YouTube che non usano Premium.