nocat

Nicolo Figini | 6 Novembre 2024

Volete capire come sincronizzare Apple Watch con il vostro iPhone? Ecco tutte le istruzioni per riuscire a completare l’operazione nel […]

Volete capire come sincronizzare Apple Watch con il vostro iPhone? Ecco tutte le istruzioni per riuscire a completare l’operazione nel migliore dei modi e il più in fretta possibile.

Apple Watch, come sincronizzare con iPhone

Cosa succede se si ha uno smartwatch ma si pensa ‘non riesco ad abbinare Apple Watch‘? Per capire come abbinare e configurare Apple Watch al proprio iPhone bisogna seguire pochi e semplici passi, come riporta anche il sito ufficiale.

Aggiornate il dispositivo con la versione iOS più recente e assicuratevi di avere una buona connessione internet. In seguito indossate l’orologio e tenete premuto il tasto laterale fino alla sua accensione.

LEGGI ANCHE: Meta testa un sistema di AI per scovare gli adolescenti che mentono sulla loro età

Avvicinate l’Apple Watch all’iPhone e attendete che venga mostrata di abbinamento e cliccate su Continua. In questo modo avete capito come sincronizzare Apple Watch con iPhone, ma non è tutto perché adesso dovrete configurarlo.

Pigiate sulla voce corrispondente e seguite le istruzioni fino alla fine. Accedete all’account Apple, create un codice a 4 o 6 cifre e apportate tutte le modifiche per personalizzare al meglio la vostra esperienza. Una volta conclusa la configurazione il dispositivo è pronto per essere utilizzato, ma vi raccomandiamo di tenere lo smartphone e lo smartwatch sempre vicini per tutto il tempo.

Come fare se non si riesce ad abbinare all’iPhone

Ma come fare se non si riesce ad abbinare Apple Watch all’iPhone? Se non si abbina e non si connette all’iPhone, assicuratevi di compiere i seguenti passaggi.

Prima di tutto, se questo non è il tuo primo smartwatch dovete essere certi che il precedente iPhone non sia più abbinato. In questo caso dovrete annullare l’abbinamento aprendo l’app Watch e toccando il pulsante nella parte superiore dello schermo.

Premete sull’icona ‘i‘ vicino all’orologio di cui volete annullare l’abbinamento e premi su Annulla abbinamento. Toccate ancora per confermare e attendete pochi secondi, il gioco è fatto.

Infine, se questo non funziona, provate a reimpostare lo smartwatch. Tenete premuta la Digital Crown mentre è in modalità abbinamento. Toccate l’opzione Ripristina ed riprovateci ancora una volta.

Ecco, perciò, come fare se non si riesce ad abbinare Apple Watch. Ora conoscete tutti i segreti su come sincronizzare Apple Watch con il vostro iPhone.