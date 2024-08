nocat

Andrea Sanna | 6 Agosto 2024

Donald Trump ha lanciato l’allarme che, in queste ore, ha gettato nello sconforto gli utenti. Il politico e imprenditore sostiene che Google potrebbe chiudere. Ecco cosa ha detto e cosa è emerso.

Google potrebbe chiudere? Le parole di Trump

Donald Trump è tornato alla carica e l’ha fatto con nuove dichiarazioni che stanno preoccupando diversi utenti. Secondo quanto dichiarato, infatti, è arrivato alla conclusione che molto presto anche Google potrebbe chiudere. Un’affermazione che ha lasciato tutti di stucco.

E no, se state pensando che Google sia in crisi state tranquilli: non è così. E non c’è nemmeno stato alcun colpo di scena dell’ultimo minuto. Ma il 5 novembre 2024 gli elettori americani andranno al voto e sceglieranno il loro prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Ed ecco dunque che sono arrivate anche delle dichiarazioni sul motore di ricerca, che ha fatto sapere recentemente l’idea di rimuovere gli adblock.

Ai microfoni di Fox Business, Donald Trump ha rilasciato un’intervista che sta facendo il giro del web, nel corso della quale ha detto: “Google deve stare attenta. […] Sono stati molto irresponsabili“. Successivamente Trump ha aggiunto anche: “la sensazione che Google sia vicina alla chiusura, perché non credo che il Congresso accetterà tutto questo“. Trump si è anche lamentato di non aver ricevuto alcuna chiamata da parte dei capi della piattaforma dopo l’attentato che l’ha colpito nelle scorse settimane: “Nessuno ha chiamato da Google“.

Ma qual è il punto? A dare una risposta è JD Vance, che su X sta continuando a dire che Google vada smantellata per questioni antitrust e informazioni pubblicate tramite che andrebbero a detta sua a favorire per il 63% la sinistra e solo il 6% la destra (Vance cita come fonte AllSides).

“Google ha bisogno di YouTube? Ha bisogno di tutte queste altre piattaforme che sono costruite sotto l’ombrello di Google?“, ha affermato Vance nel corso di un evento qualche settimana fa.