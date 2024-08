News

Andrea Sanna | 6 Agosto 2024

Chrome Google

È arrivato un avviso importante per tutti gli utenti di Chrome. Stando a quanto si apprende Google ha deciso di dire addio ad Adblock. Ecco i dettagli riguardo a questa notizia sul motore di ricerca.

Addio ad Adblock su Google Chrome

Un avviso è già arrivato agli utenti da parte di Google. Il proprio browser di Chrome a breve infatti effettuerà una transizione al framwork Manifest V3, che renderà dunque obsolete le estensioni V2. Una notizia che ha avuto un impatto importante sull’utilizzo del mezzo da parte degli utenti.

LEGGI ANCHE: Google potrebbe chiudere davvero? Donald Trump lancia l’allarme

Stando a questa presa di posizione, con questo passaggio Google potrebbe avere formalmente dato il via a un web senza adblock. Ciò potrebbe quindi significare che molte estensioni cesseranno il proprio utilizzo.

Un avvicinamento che sembra aver preso il via già lo scorso anno, quando Google ha ufficialmente annunciato i piani per deprecare le estensioni Manifest V2 in favore del V3. Questo fatto per regalare e offrire una migliore esperienza agli utenti. Il 3 giugno il motore di ricerca ha via via iniziato a inviare degli avvisi precisi agli utenti, in cui è stato spiegato che molte estensioni di questo tipo sarebbero state di conseguenza disattivate. Tutto per effettuare poi il passaggio a un nuovo framework.

LEGGI ANCHE: Su Google Lens si può usare la propria voce per le ricerche

Sono tanti quelli interessati. Si passa da uBlock Origin, tra i plugin che subiranno questo cambiamento. Lo sviluppatore Raymond Hill ha aggiunto che in caso di problemi gli utenti possono installare la versione Lite di uBlock Origin, Ghostery oppure Adblock Plus.

Peraltro sempre su Google Chrome è anche presente un’opzione che dà modo di poter attivare le vecchie estensioni Manifest V2, ma questa scomparirà presto ed entro l’anno prossimo le V3 saranno le uniche che si potranno utilizzare.