Martina Pedretti | 27 Febbraio 2025

Secondo delle indiscrezioni, Instagram potrebbe presto lanciare un’app separata per i Reels, per fare concorrenza a TikTok

I Reels di Instagram avranno presto una loro app dedicata?

Secondo un recente rapporto di The Information, il capo di Instagram, Adam Mosseri, avrebbe discusso con il suo team la possibilità di creare un’app indipendente dedicata ai Reels. Questa mossa trasformerebbe la funzione di video brevi di Instagram in una piattaforma più simile a TikTok, con un’esperienza full-screen e scorrimento continuo.

L’idea potrebbe sembrare sensata, dato che i Reels sono il formato in più rapida crescita di Meta, con oltre 200 miliardi di visualizzazioni giornaliere. Inoltre, la recente estensione dei Reels a 3 minuti permetterebbe una varietà di contenuti più ampia, potenzialmente giustificando un’app a sé stante.

Tuttavia, separare Reels da Instagram comporterebbe rischi significativi. Meta ha già modificato il feed di IG per spingere i contenuti consigliati dall’IA, con oltre il 50% dei post nel feed degli utenti provenienti da account non seguiti. Inoltre, Mosseri stesso ha evidenziato che le persone stanno condividendo meno nei feed e più nelle Storie e nei messaggi privati.

Lanciare un’app dedicata potrebbe portare a un effetto indesiderato: gli utenti potrebbero spostarsi sulla nuova piattaforma, riducendo l’engagement su Instagram. Se la nuova app avesse successo, potrebbe attrarre centinaia di milioni di utenti, ma la domanda è: gli utenti aprirebbero comunque Instagram regolarmente?

Un possibile scenario è che Meta stia valutando questa opzione per mercati specifici, magari dove TikTok non è presente o dove Instagram fatica a imporsi. Tuttavia, come strategia globale, sembra un passo rischioso.

Meta potrebbe davvero permettersi di separare Reels da Instagram, considerando quanto sia fondamentale per la crescita della piattaforma? O rischierebbe di compromettere il successo dell’app principale?

Staremo a vedere, ma per ora, sembra una mossa azzardata.