Martina Pedretti | 14 Luglio 2025

Come riscattare i codici su Pokémon TCG Pocket: guida passo passo

Riscattare i codici regalo su Pokémon TCG Pocket non è immediato, ma seguendo alcuni semplici passaggi potrai ottenere risorse preziose come Clessidre e Gettoni Scambio, utili per aprire pacchetti e scambiare carte nel gioco. Ecco una guida chiara e dettagliata su come farlo.

Come riscattare i codici su Pokémon TCG Pocket

Vai al sito ufficiale per il riscatto Accedi al sito web dedicato Inserisci i tuoi dati Ti verranno richiesti: Il Support ID (ID di supporto) Il codice regalo da riscattare

Riscatta la ricompensa in gioco Apri Pokémon TCG Pocket

Tocca l’ icona del regalo in alto a destra per aprire la casella dei regali

in alto a destra per aprire la Riceverai automaticamente le ricompense associate al codice riscattato

Come trovare il tuo ID di supporto

Per recuperare il tuo ID di supporto dovrai solo:

Apri Pokémon TCG Pocket Tocca le tre linee orizzontali in alto a destra per aprire il menu In alto nella finestra troverai il tuo ID di supporto Tocca su “Copia” per copiarlo esattamente (rispettando lettere maiuscole e minuscole)

L’’ID distingue tra maiuscole e minuscole, quindi è consigliabile copiarlo e incollarlo piuttosto che digitarlo manualmente.

Nota bene: l’ID di supporto è diverso dall’ID amico che si usa per scambiare carte e fare lotte con gli amici.

A cosa servono i codici in Pokémon TCG Pocket?

I codici promozionali ti offrono:

Clessidre gratuite Ogni clessidra riduce di un’ora il tempo d’attesa per aprire un nuovo pacchetto 12 clessidre permettono di aprire un pacchetto immediatamente

Gettoni Scambio Necessari per scambiare carte con altri giocatori Più ne hai, più puoi interagire con la community



Controlla spesso gli account social ufficiali di Pokémon TCG Pocket per ottenere nuovi codici regalo. Molti eventi e promozioni speciali offrono codici a tempo limitato, quindi approfittane quando puoi!