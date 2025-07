Pokémon Pocket La via del cielo e del mare: quando arriva e carte nuova espansione 

Pokémon

Martina Pedretti | 24 Luglio 2025

Su Pokémon TCG Pocket arriva la nuova espansione La via del cielo e del mare

Pokémon TCG Pocket annuncia una nuova espansione dal titolo La via del cielo e del mare: ecco quando arriva e quali sono le carte.

The Pokémon Company, ha annunciato l’arrivo di una nuova espansione di Pokémon TCG Pocket, dal nome La via del cielo e del mare. Dopo Geni Supremi, L’isola misteriosa, Scontro Spaziotemporale, Luce Trionfale, Tripudio Splendente, Guardiani Astrali, Crisi Ultradimensionale, Il bosco di Eevee arriva un nuovo set completo di carte, con protagonisti i Pokémon di Johto.

Ma quando arriverà la nuova espansione di Pokémon TCG Pocket? La via del cielo e del mare debutterà sul gioco mobile il 30 luglio 2025. Lo stesso giorno sarà anche possibile iniziare a scambiare le carte del set Il bosco di Eevee, finora bloccato, con le nuove regole degli scambi.

Pokémon TCG Pocket nuova espansione carte

Nell’espansione de La via del cielo e del mare di TCG Pocket saranno protagonisti Lugia e Ho-oh che saranno anche i volti dei due pacchetti che i fan andranno a scartare. L’espansione prevede oltre 100 nuove carte, che comprendono anche gli starter Chickorita, Totodile e Cyndaquil. Avremo finalmente anche la versione EX di Umbreon e Espeon.

Si tratterà di un’espansione completa con ben due pacchetti di carte per il nuovo booster pack aggiungerà al gioco iOS e Android. Ci saranno nuove carte immersive e nuove EX, così come nuove carte allenatore e delle immersive.

Nel trailer di seguito potete scoprire il design di alcune di queste carte: