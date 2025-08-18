Pokémon

Martina Pedretti | 18 Agosto 2025

Su Pokémon TCG Pocket arrivano le Megaevoluzioni: una nuova era per i duelli

Durante la cerimonia di chiusura dei Campionati Mondiali Pokémon 2025, The Pokémon Company ha sorpreso fan e giocatori con un annuncio attesissimo: le Megaevoluzioni debutteranno in Pokémon TCG Pocket a partire dall’autunno. Una novità che promette di rivoluzionare il modo di collezionare e giocare nel nuovo titolo digitale dedicato al Gioco di Carte Collezionabili.

Le Megaevoluzioni, introdotte per la prima volta nei videogiochi della sesta generazione, tornano ora sotto forma di Pokémon-ex Megaevoluzione. Queste carte speciali saranno non solo potenti, ma anche ricche di fascino visivo, con illustrazioni pensate per esaltare la spettacolarità delle trasformazioni. In più, saranno accompagnate da regole dedicate, che renderanno i duelli ancora più strategici e imprevedibili.

Per dare un assaggio di ciò che ci attende, è stato mostrato un breve teaser che ha svelato tre delle prime carte in arrivo con l’espansione: Mega Altaria-ex, Mega Gyarados-ex e Mega Blaziken-ex.

Non è un caso che proprio questi Pokémon siano i protagonisti del lancio. Ciascuno avrà con tutta probabilità la propria busta di espansione dedicata, sulla scia del modello già visto con Geni Supremi e le bustine speciali di Pikachu, Charizard e Mewtwo.

Per i collezionisti l’impatto sarà relativamente semplice: si tratta di un nuovo set da aggiungere alla propria raccolta. Tuttavia, nella scena competitiva le Megaevoluzioni stanno già sollevando discussioni. Attualmente, in Pokémon TCG Pocket servono tre punti per vincere un incontro, guadagnati mandando KO i Pokémon avversari. Finora era possibile ottenere al massimo due punti da un singolo KO di un Pokémon EX. Tuttavia con l’arrivo delle Megaevoluzioni sarà possibile chiudere una partita con un’unica eliminazione, sconfiggendo il Pokémon EX Megaevoluto.

In attesa dell’arrivo ufficiale, la community è già in fermento: tra ipotesi sulle prossime Megaevoluzioni che verranno introdotte e strategie da costruire attorno ai nuovi Pokémon-ex, l’autunno 2025 si preannuncia come una stagione esplosiva per tutti gli appassionati.