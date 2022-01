Siete esperti di tecnologia, come la nostra Winx preferita, Tecna? Mettetevi alla prova con il nostro quiz, per veri esperti del mondo tech e non solo!

Condividete il risultato con i vostri amici: siete più Digit o Tecna?

Prova anche gli altri nostri quiz a tema Winx! Puoi recuperare tutte le puntate di Winx Club su RaiPlay.

Cosa significa la sigla WWW? WorldWideWeb WhoWhereWhen WorldWithWeb Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è la differenza fra hardware e software? L'hardware si riferisce alla macchina fisica, il software ai programmi al suo interno L'hardware è più pesante del software Il software ha bisogno di un cavo per funzionare, l'hardware no Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è lui? Steve Jobs, fondatore di Apple Bill Gates, fondatore di Microsoft Jeff Bezos, fondatore di Amazon Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è stato il primo browser aperto a tutti? Mosaic Netscape Navigator Internet Explorer Corretta! Sbagliata! Continua >> In che anno è stata fondata Google? 1998 1988 2008 Corretta! Sbagliata! Continua >> Cos'è un byte? Un insieme di 8 bit Un insieme di 24 bit Un elemento dell'hardware Corretta! Sbagliata! Continua >> Microsoft Word è un software? Corretta! Sbagliata! Continua >> Cos'è la netiquette? L'insieme delle buone maniere da mantenere in rete Il protocollo di rete da eseguire per poter chattare L'insieme delle emoji che è possibile usare in una chat Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale di questi attori è un noto nerd e ha pubblicato un video in cui assemblava da solo il proprio PC da gaming? Henry Cavill Ryan Reynolds Tom Hiddleston Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il linguaggio usato nelle stringhe dei computer? Codice binario (0,1) Codice decimale (0-9) Codice bicamerale (2-8) Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi interpreta Benedict Cumberbatch in questo film del 2014? Alan Turing Un giovane Albert Einstein Stephen Hawking Corretta! Sbagliata! Continua >> Quali sono i componenti fondamentali della CPU? L'unità di controllo, l'unità aritmetico-logica (ALU) e i registri L'unità di controllo, l'unità digitale e le cartelle I registri, l'hardware e il software Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa significa la e di e-mail? electronic eclectic enabled Corretta! Sbagliata! Continua >> Come si chiama il pianeta d'origine di Tecna? Zenith Techzin Zenon Corretta! Sbagliata! Continua >> La RAM è un software Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Rispondi alle domande di Tecna sulla tecnologia! Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Caricamento...

PC Professionale © riproduzione riservata.