Nicolo Figini | 27 Febbraio 2025

Videogiochi

The Sims 4 è stato aggiornato e ha inserito all’interno del gioco un personaggio che mancava da diversi anni. Stiamo parlando della figura del ladro e questa novità ha entusiasmato tutti i fan.

Il nuovo aggiornamento di The Sims 4

Alla fine dello scorso anno vi parlavamo di una nuova espansione che avrebbe compreso anche la possibilità di giocare a The Sims 4 nei panni della morte. Vi avevamo riferito il costo e anche la sua data di uscita, e siamo sicuri che questa versione ha appassionato milioni di gamer in tutto il mondo.

Oggi è giunta una nuova entusiasmante notizia per tutti i fan del titolo! Il nuovo aggiornamento ha introdotto uno dei personaggi più amati di questo mondo e che era sparito da diverso tempo. Stiamo parlando della figura del ladro o per meglio dire della ladra Robin Banks. Quest’ultima si introduce nelle case dei Sims mentre dormono per rubare oggetti di valore.

La malvivente colpisce solo di notte e dopo aver saccheggiato l’abitazione si dà alla fuga. I giocatori potranno provare a fermarla chiamando la Polizia oppure installando un sistema antifurto. Tra le funzioni più utili compare anche quella di dare una scarica elettrica alla ladra così da farle mollare la refurtiva prima che la porti via.

Sono davvero molte le possibilità per divertirsi in The Sims 4, in quanto è possibile anche combattere con Robin fisicamente oppure, se si è un lupo mannaro, spaventarla facendola scappare. I personaggi magici possono confonderla con un incantesimo, mentre gli scienziati riescono a congelarla tramite un raggio di loro creazione.

Come riporta anche il sito HDBlog, infine, la ladra non si presenterà spesso ma i giocatori avranno la possibilità di attivare la modalità Furti Frenetici in modo da rendere gli attacchi più frequenti.