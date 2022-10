Among Us VR: uscita, prezzo, gameplay e trailer

News sul gioco Among Us VR

Tutto su Among US VR, la nuova versione in realtà aumentata dell’iconico gioco: news su uscita, prezzo e trailer.

Among Us VR news e gameplay

Durante la pandemia Among Us è diventato il gioco più amato di tutti, proprio per la sua capacità di riunire le persone anche a distanza. Sebbene ora non abbia più la stessa portata di qualche anno fa, il team di Innersloth ha continuato a lavorare al progetto, pensando addirittura alla versione Among Us VR.

Di cosa si tratta? I giocatori potranno usare la realtà virtuale per divertirsi con il titolo multiplayer. Usando un visore infatti gli utenti si potranno trovare nei panni dei crewmate e degli impostori, per vivere appieno l’esperienza di gioco.

Il gameplay rimarrà quello del titolo originale, così come lo scopo del gioco. I giocatori potranno divertirsi da 4 a 10 persone a partita, diventando membri dell’equipaggio di una navetta. Insieme dovranno completare missioni cercando di scoprire chi sono gli impostori che continuano a uccidere tra i propri compagni. Gli scenari e i personaggi si vedranno però in 3D. Per comunicare rimane l’opzione della chat vocale (con chat di prossimità) o la chat di testo rapida.

Among Us VR è un gioco di società sulla collaborazione e il tradimento. Raduna il tuo equipaggio, prendi il visore e tuffati in questa versione VR del famoso titolo multigiocatore. Gioca con 4-10 giocatori per completare gli incarichi e mantenere in funzione la nave. Fai attenzione! Uno o più giocatori casuali nell’equipaggio sono impostori con l’obiettivo di sabotare e uccidere chiunque.

Sarà poi disponibile la funzione cross-Platform in VR, per giocare con altri utenti in VR, anche su altre piattaforme e visori.

Among Us VR uscita

Quando esce Among Us VR? Durante il Meta Connect è stata svelata la data di uscita del gioco. Ci si potrà divertire con questo titolo VR dal 10 novembre.

Prezzo

Quanto costa Among Us VR? Il gioco avrà un prezzo di 9,99 euro e al momento è possibile preordinarlo nel negozio Meta Quest. Chi acquisterà il gioco, riceverà il cappello Mini Crewmate che può essere utilizzato per personalizzare l’aspetto del proprio personaggio.

Trailer video

Di seguito vi lasciamo il trailer del nuovo gioco.

