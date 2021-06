Among Us si aggiorna: partite da 15 giocatori e nuovi colori

Among Us apre alle partite da 15 giocatori con 6 nuovi colori e 3 impostori: la novità è arrivata con l'aggiornamento del 15 giugno

Il 15 giugno è arrivato un aggiornamento di Among Us attesissimo dai giocatori: ora le partite potranno accogliere fino a 15 giocatori e gli avatar si arricchiscono di sei nuovi colori. Ma non è finita qui, infatti, con l’aggiunta delle partite che accolgono fino a 15 player, il numero degli impostori potrà arrivare anche a 3.

Si tratta di una novità che potrebbe dare nuova vita al gioco che ha conquistato il mondo intero durante il lockdown. Among Us è fatto per giocare a distanza con gli amici, e il limite dei dieci giocatori per partita è sempre stato un grosso punto debole del gioco. Ora però, con l’aggiornamento del 15 giugno, gli appassionati di Among Us potranno riunirsi in una stanza con un massimo di 15 partecipanti, per sfidarsi e scoprire chi sono gli impostori, ora selezionabili fino a 3 per partita.

Innersloth ha scelto anche di introdurre sei nuovi colori per poter accogliere più giocatori ed evitare che si confondessero tra le mappe di gioco. Le nuove nuance di colore sono: rosa, grigio, marrone rossastro, corallo, banana e tan. Con questa novità e l’aumento del numero di partecipanti a una singola partita le partite diventeranno più dinamiche e caotiche. Gli sviluppatori hanno testato a lungo la novità, aggiungendo un terzo impostore, senza snaturare il gioco che tanti amano.

I nuovi colori di Among Us dal 15 giugno

Quando arriva la modalità a 15 giocatori? Among Us si è aggiornato nella giornata del 15 giugno 2021, su tutte le piattaforme su cui è disponibile. Quindi la novità è disponibile già da subito su smartphone, sia iOS che Android, Xbox, PC e Nintendo Switch. Among Us inoltre è pronto a debuttare, entro fine 2021, su PlayStation. Di recente è arrivata anche la quarta mappa: The Airship.

In futuro arriveranno anche una quinta nuova mappa, la modalità nascondino, oltre nuovi ruoli per i personaggi in partita.

