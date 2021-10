Animal Crossing Happy Home Paradise: tutto sul DLC a pagamento

Durante l’Animal Crossing Direct, è stato annunciato il DLC a pagamento Happy Home Paradise: di cosa si tratta e quanto costa.

Animal Crossing Happy Home Paradise cos’è

Nintendo, durate l’Animal Crossing Direct ha annunciato delle nuove feature gratuite, ma ha anche svelato che lo stesso giorno sarà ance disponibile un l’aggiornamento DLC a pagamento. Il titolo di questo update per Animal Crossing: New Horizons è Happy Home Paradise.

Sulla scia di Happy Home Designer, i giocatori di Animal Crossing potranno sfruttare meccaniche di gioco per la vita su una nuova isola. In questo DLC, i giocatori si uniranno al team della Casimira vacanze, e si trasferiranno su un arcipelago dove potranno arredare case vacanze, progettare luoghi come scuole, ristoranti e ospedali. Per accedere a questo spazio basterà recarsi all’aeroporto della propria isola, e cliccare l’opzione per andare a lavoro.

Infatti Animal Crossing Happy Home Paradise diventa un vero e proprio impiego per il giocatore, che dovrà soddisfare le richieste dei villeggianti, realizzando per loro lussuose stanze vacanziere. Inoltre si potranno scoprire nuove tecniche e opzioni di personalizzazione inedite.

Si potranno arredare interni ed esterni delle case vacanze, sfruttando novità a lungo attese dai giocatori. Inoltre, tutti i nuovi contenuti introdotti con questo contenuto a pagamento, saranno disponibili anche sulla nostra isola deserta.

Insieme a Happy Home Paradise debutta anche il Network delle Belle Case, una piattaforma social che permette di condividere le foto delle case messe a nuovo con altri giocatori. Così la vasta community di Animal Crossing New Horizons potrà visualizzare nuove creazioni e prendere spunto per le proprie.

Quando esce Animal Crossing Happy Home Paradise

Animal Crossing Happy Home Paradise è preordinabile dal 29 ottobre, ma quando esce? Il DLC sarà scaricabile a partire dal 5 novembre 2021. Da questa data i giocatori potranno divertirsi con una nuova avventura.

Sempre dal 5 novembre usciranno nei negozi le Carte Amiibo Serie 5 di Animal Crossing. Ogni bustina conterrà tre carte per un totale di 48 diversi personaggi tutti da collezionare.

Animal Crossing Happy Home Paradise prezzo

Il prezzo di questo DLC è di 24,99 euro. Animal Crossing Happy Home Paradise è incluso gratis nella sottoscrizione Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che offre oltre anche l’accesso ad un catalogo giochi N64 e Mega Drive. In questo caso gli iscritti potranno utilizzare il contenuto a pagamento aggiuntivo fino a quando il proprio abbonamento sarà attivo.

Trailer video

Ecco il trailer del nuovo DLC di Animal Crossing New Horizons:

