In arrivo una console targata Apple

Apple ha deciso di entrare nella console war fra Xbox e PlayStation?

A quanto pare, anche Apple ha deciso di immettersi nel mercato delle console. Una settimana dopo la news che ha scioccato il mondo del gaming, ossia l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox (insieme a King, anche l’azienda della mela ha deciso di fare la sua mossa nel mercato dei videogames.

La notizia è trapelata da un insider di Microsoft, Jez Corden, che durante una puntata del suo podcast The Xbox Two ha ammesso di aver sentito dei rumor riguardanti una possibile console in uscita per Apple. A quanto pare, infatti, l’azienda fondata da Steve Jobs starebbe cercando di reclutare personale da Xbox, specializzati proprio nello sviluppo di console.

Ancora però non è sicuro se la console sarà incentrata sul VR o se invece lascerà perdere la realtà virtuale per avvicinarsi di più al pubblico. Tuttavia, sempre secondo Corden, il fatto che sarà implicato un metaverso è ormai quasi dato per scontato. L’uomo ha però ammesso che non è sicuro che il progetto Apple sia ancora in fase di sviluppo; infatti, ha aggiunto che sono anni che si vocifera una possibile entrata dell’azienda nel mondo del gaming (e che quindi potrebbe non essere più una opzione).

Come potrebbe essere, dunque, una console Apple? Sicuramente diversa dalle varie PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Se davvero ci sarà il VR, allora potrebbe essere tutto molto ridotto nelle dimensioni; soprattutto, sarà completamente digitale (come verrà implementato il metaverso ancora è un mistero). Corden ha inoltre commentato che l’unica azienda in grado di competere davvero con Apple potrebbe essere solo la cinese Tencent (proprietaria di Epic Games e Riot Games).

Non ci resta che attendere ulteriori news sull’argomento. Nel frattempo, vi terremo al corrente su possibili conferme (o smentite) dell’azienda.

