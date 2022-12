Videogame

Martina Pedretti | 27 Dicembre 2022

Avatar

Cosa sappiamo di Avatar Frontiers of Pandora, gioco next gen ispirato ai film di James Cameron: news su uscita, gameplay e trailer.

Avatar Frontiers of Pandora uscita

Presto arriverà per tutti i giocatori delle console next gen Avatar: Frontiers of Pandora. Il videogioco è tra i titoli più attesi degli ultimi anni e attualmente non è dato sapere con certezza quando esce. Infatti sappiamo solo che debutterà su Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Amazon Luna nel 2023 o 2024.

Inizialmente il titolo doveva arrivare nel 2022, ma la data di uscita è slittata ed è ancora da stabilire.

Avatar Frontiers of Pandora trama e gameplay

Di cosa parla Avatar Frontiers of Pandora? Siamo davanti a un videogioco di di azione e avventura open world basato sulla serie di film Avatar di James Cameron. Il gioco è stato sviluppato da Massive Entertainment e sarà pubblicato da Ubisoft, in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney.

La trama permette ai giocatori di controllare dei personaggi Na’vi e intraprendere un viaggio attraverso la frontiera occidentale, una regione mai vista prima di Pandora. Qui devono respingere le forze della RDA, che cercano di minacciarla.

Il gameplay invece introduce i giocatori a un mondo open world in terza persona, dove sarà possibile esplorare, combattere e scoprire i segreti di Pandora, in questa avventura standalone creata appositamente per il gioco.

La sinossi ufficiale recita:

Avatar: Frontiers of Pandora porta in vita il suggestivo mondo di Pandora, in tutta la sua bellezza e pericolosità, in un’esperienza coinvolgente in un mondo aperto. In questa nuova storia a sé stante, sarai un Na’vi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale di Pandora, un’area mai vista prima. Esplora un mondo vivo e pulsante, abitato da creature incredibili e personaggi mai visti prima, e respingi gli assalti delle forze dell’RDA.

Nel 2009 era uscito anche un gioco prequel di Avatar, disponibile per console come Wii, Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo DS e PC.

Trailer video

Durante l’E2 del 2021 è uscito un trailer first look del gioco, disponibile qui sotto nella sua versione per Ps5.

Prezzo

Al momento non sono ancora attivi i pre-order per Avatar Frontiers of Pandora, quindi non conosciamo il prezzo del gioco. Non appena sarà divulgato il costo per le diverse console, vi aggiorneremo.