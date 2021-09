Bayonetta 3 è ufficiale e arriverà nel 2022 su Nintendo Switch: news su uscita, prezzo e gameplay del gioco.

Indice dei contenuti Uscita

Gameplay

Trailer

Prezzo

Bayonetta 3 uscita

Nel corso del Nintendo Direct di settembre, è stato annunciato l’attesissimo Bayonetta 3. Da tempo ormai i fan di questa saga videoludica aspettavano l’arrivo del terzo capitolo, e finalmente sono stati accontentati. Ma quando esce il terzo capitolo di Bayonetta su Nintendo Switch? Al momento non abbiamo ancora una data di uscita precisa, ma solo un’indicazione relativa all’anno di debutto, ovvero il 2022.

Bayonetta 3 gameplay

La strega sta per tornare! Bayonetta 3, annunciato nel dicembre del 2017, è finalmente pronto al debutto. Nonostante gli anni passati, il progetto è ancora in essere, ed è stato sviluppato al punto di poter assistere un primo video gameplay del gioco. Infatti durante il Nintendo Direct di settembre, i giocatori hanno potuto avere un primo assaggio del titolo con il suo nuovo look. Tornano quindi i combattimenti, i demoni e i kaiju tipici di questo franchise.

Non abbiamo al momento altre informazioni sul gioco, che si rivelerà solo nei prossimi mesi.

Trailer video

Di seguito potete guardare il video trailer di Bayonetta 3 rilasciato durante il Nintendo Direct.

Bayonetta 3 prezzo

Al momento non conosciamo ancora il prezzo di Bayonetta 3 per Nintendo Switch. Trattandosi di un titolo appena annunciato non sono reperibili le informazioni in merito al costo di questo gioco. Possiamo supporre tuttavia che sarà lanciato a non meno di 60 euro, sia nei negozi fisici che in quelli online. Si tratta di un gioco che uscirà in esclusiva su Nintendo Switch. Non appena avremo maggiori informazioni in merito a questo titolo, provvederemo ad aggiornarvi.

PCProfessionale © riproduzione riservata.