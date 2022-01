Blizzard ha finalmente confermato l’uscita di un nuovo gioco originale, e sarà un survival game. A dare la conferma della notizia è l’azienda stessa, che con un tweet ha annunciato di stare cercando personale per sviluppare “un nuovo universo“. Le posizioni aperte sono per specializzati nel settore artwork, designer e software engineers.

L’annuncio di Blizzard del nuovo survival game

We’re building a survival game in an all-new universe.



Join us in writing our next chapter: https://t.co/yf7W5p9ERQ pic.twitter.com/vWtkDYh1kX — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) January 25, 2022



È passata nemmeno una settimana dall’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox per quasi 70 milioni di dollari. Contando che sono ormai anni che la software house non fa uscire sul mercato un gioco nuovo (solo sequel o remastered di giochi già presenti nel catalogo, come Warcraft o Diablo), l’arrivo di un survival game è una ventata d’aria fresca per un’azienda che ormai era sommersa dalle denunce per molestie.

Le immagini rilasciate da Blizzard del suo nuovo survival game non rivelano molto: in una, due ragazzini osservano da una caverna un mondo utopico, con un castello fluttuante sullo sfondo; nell’altra è presente una creatura simil elfica in tenuta da battaglia. Questo potrebbe far pensare a qualcosa di simile a World of Warcraft, uno dei titoli più celebri di casa Blizzard. Sappiamo anche, sempre tramite comunicato dell’azienda, che il gioco sarà distribuito sia su PC che su console.

Non sappiamo quando si inizierà a vedere qualcosa di concreto di questo nuovo gioco, ma ormai è appurato che a un certo punto del progetto subentrerà la direzione di Microsoft (anche perché le trattative per l’acquisizione sono appena iniziate, e probabilmente dureranno per più di un anno). Poco tempo fa era già stato annunciato un possibile nuovo Candy Crush Saga, distribuito da King (acquisita da Activision nel 2015), perciò aspettiamoci altri annunci da parte della nuova Activision Blizzard a proposito di nuovi giochi in uscita.

PC Professionale © riproduzione riservata.