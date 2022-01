Ecco come Candy Crush Saga potrebbe cambiare volto

Presto Candy Crush Saga potrebbe diventare molto più di un passatempo sul treno. La popolare saga di videogiochi mobile nata nel 2012 dalla King e acquistata nel 2015 da Activision (la casa di produzione di Crash Bandicoot e Call of Duty) starebbe per cambiare volto.

Il CEO di Activision Bobby Kotick ha infatti chiesto a Xbox, nuova proprietaria dell’azienda, di creare un nuovo capitolo di Candy Crush Saga che sia anche un multiplayer, completo di canale vocale e video. Questo favorirebbe la socializzazione fra i giocatori. Si è specificato però che si tratterà di un gioco totalmente nuovo, non di una feature da aggiungere ai titoli già presenti negli store di Apple e Android. C’è anche la possibilità che il prossimo capitolo della saga possa uscire su console, o tornare su browser come i primi Candy Crush.

Secondo GameRant, Kotick avrebbe anche parlato anche di altri grossi titoli targati Activision, come Guitar Hero e Skylanders, che sono stati lasciati indietro in questi ultimi anni. Si vocifera che alcuni titoli Activision Blizzard potrebbero diventare esclusive della console targata Microsoft. Per ora, Phil Spencer (Microsoft) ha specificato che Call of Duty resterà su PlayStation.

Bobby Kotick è reduce da una serie di controversie che hanno coinvolto la sua azienda, prima che fosse acquisita da Microsoft. Activision ha infatti rinunciato a partecipare ai The Game Awards 2021; tutto nasce delle numerose denunce nei confronti di dirigenti e pezzi grossi delle due aziende. Le accuse sono di molestie sul lavoro e di abusi nei confronti delle donne presenti nello staff. La questione va avanti da parecchio tempo, e ha sollevato un gran polverone.

Non ci resta che attendere ulteriori novità da parte di Xbox e di Activision. Fino ad allora, continueremo a giocare a Candy Crush Saga sui nostri devices.

Beatrice

