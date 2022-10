EA ha deciso di rendere The Sims 4 gratuito: ecco come scaricare il gioco gratis in italiano su PC, Mac, PlayStation e Xbox

The Sims 4 è gratis: come scaricarlo

Dal mese di ottobre 2022 The Sims 4 è scaricabile gratis. Infatti il quarto capitolo del gioco simulatore di vita di Maxis ed Electronic Arts è da poco diventato free to play ed è disponibile al download gratuito in italiano su PC, Mac, PlayStation e Xbox. Ecco quindi come scaricare The Sims 4 gratis.

The Sims 4 è gratuito per le piattaforme elencante, ed è scaricabile per PC tramite Steam o EA App, su Mac tramite EA Origin e su PlayStation e Xbox dai rispettivi da PlayStation Store e Xbox Store. Per farlo basterà cliccare sui link dedicati e seguire le indicazioni che saranno fornite direttamente:

Questo download gratis include la versione base di The Sims 4, tuttavia, se si è iscritti a EA Play è possibile scaricare The Sims 4 EA Play Edition, pacchetto con l’espansione Al Lavoro. Invece se si è abbonati a EA PRO si potrà avere accesso a The Sims 4 EA PRO Edition con Bebè Stuff Pack. Infine EA offre gratuitamente l’espansione Desert Luxe Kit, per vivere nel lusso di splendidi resort esotici.

EA ha invitato tutti i giocatori a divertirsi scaricando il titolo gratuitamente: “Il gioco base The Sims 4 è scaricabile gratis! Avrai una miriade di opzioni per costruire le case, vestire i Sims e definire le loro personalità. Inventa le loro storie di vita mentre esplori scenari vivaci e scopri nuovi modi di essere te”.

Vi ricordiamo inoltre che è stato annunciato il nuovo The Sims 5, Project Rene.

