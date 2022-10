EA annuncia il nuovo The Sims 5: news su uscita, prezzo e gameplay di Project Rene.

The Sims 5 news

Per celebrare i 22 anni del franchise, Electronic Arts e Maxis hanno condiviso dettagli sul futuro The Sims 5. Infatti è stata presentata la nuova generazione del gioco, che al momento viene chiamato Project Rene.

Maxis ha mostrato le prime fasi del gioco anticipando qualcosa sul progetto. “Il titolo Project Rene“, hanno spiegato gli sviluppatori “è stato scelto per ricordare parole come rinnovamento, rinascimento e rinascita, per rappresentare il rinnovato impegno dello sviluppatore per il brillante futuro di The Sims”.

Per il momento non sappiamo molto di The Sims 5, se non che rimarrà fedele al gameplay orginale, evolvendo però le capacità dei Sims. Infatti si sta pensando di migliorare dal punto di vista tecnologico, lavorando sull’intelligenza artificiale e sul modo in cui i Sims pensano e si comportano.

“Immagina The Sims con ancora più modi di giocare, strumenti per incoraggiare la creatività e la possibilità di raccontare storie significative. Con Project Rene, i giocatori potranno scegliere se giocare da soli o collaborare con altri e avranno la possibilità di giocare su tutti i dispositivi supportati”.

Project Rene

Lyndsay Pearson, vicepresidente della divisione Franchise Creative di The Sims ha spieato:

“Oggi inizia il nostro viaggio nei prossimi anni, mentre lavoriamo al prossimo gioco e alla prossima piattaforma creativa, attualmente intitolata Project Rene. Stiamo costruendo sulle stesse basi che hanno reso The Sims avvincente per generazioni di giocatori e stiamo spingendo i confini per creare nuove esperienze. Avremo molto altro da condividere man mano che continueremo a progredire nello sviluppo del gioco e nelle tappe fondamentali del nostro percorso”.

Al momento non è stato mostrato il gameplay vero e proprio di The Sims 5, ma solo alcuni degli strumenti che i giocatori avranno a disposizione. Si punta tutto sulla personalizzazione curando al meglio gli elementi di arredo, le texture, i colori e i disegni con cui coprire i tessuti.

The Sims 5 uscita e prezzo

Un’immagine di The Sims 5

Al momento non sappiamo quando The Sims 5 uscirà, dato che il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Sicuramente la data di uscita cadrà molto più avanti, e possiamo ipotizzare un lancio nel 2024 o nel 2025. Anche per quanto riguarda il prezzo per le varie piattaforme di gioco è troppo presto per poter avere informazioni.

Trailer video

Vi lasciamo il video di presentazione, dove al minuto 27:00 si parla proprio di The Sims 5 Project Rene.

