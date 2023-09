Detective Pikachu 2 Il Ritorno: uscita, prezzo e gameplay

Videogame

Martina Pedretti | 14 Settembre 2023

Pokémon Videogiochi

Nintendo annuncia Detective Pikachu 2 Il Ritorno per Switch: uscita, gameplay, prezzo e trailer.

Detective Pikachu 2 Il Ritorno uscita

Detective Pikachu 2 Il Ritorno, il sequel del remake dell’amato gioco che ha debuttato anni fa su 3DS, è stato annunciato al Nintendo Direct. Il gioco arriverà su Switch il 6 ottobre 203, ecco quindi con precisione quando esce e quale sarà la data di uscita.

Gameplay e trama

Il detective Pikachu… ritorna! Il bizzarro ma amato gioco di avventura Pokémon (che aveva una trama molto simile a un film di James Bond) avrà un sequel: Detective Pikachu 2 Il ritorno. Tim Goodman e il suo amico Pikachu, amante del caffè e appassionato di cappelli, stanno collaborando ancora una volta per risolvere i misteri di Ryme City.

Ryme City è un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia. In questa movimentata città vive un rude e sfrontato (ma sorprendentemente adorabile) Pikachu che ama il caffè e si autodefinisce “un grande detective”.

La trama ci rivela che questo Pikachu collabora col suo compagno, un giovane chiamato Tim Goodman, per risolvere una serie di incidenti misteriosi che si stanno verificando in città.

Detective Pikachu 2 Il Ritorno piattaforme e prezzo

Su quali piattaforme sarà giocabile il sequel? Detective Pikachu 2 Il Ritorno per il sarà esclusiva Nintendo Switch. Pertanto non arriverà su PlayStation 5, PC, PlayStation 4 o Xbox Series X.

Il prezzo del gioco è di 49,99 € e il titolo è disponibile al pre-order.

Trailer video

Di seguito vi lasciamo il trailer di Detective Pikachu Il Ritorno, pubblicato durante il Nintendo Direct di giugno 2023.

E anche quello di settembre 2023 che mostra come si potranno usare le cavalcature di Luxray, Growlithe e Darmanitan: