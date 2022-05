Per i fan Disney e Pixar è in arrivo il gioco simulatore di vita Disney Dreamlight Valley: news su uscita, gameplay, trama e personaggi.

Disney Dreamlight Valley uscita e prezzo

Gameloft ha annunciato il titolo Disney in arrivo per Nintendo Switch, Ps4, e altre piattaforme! Si tratta di un’avventura sim-life, un simulatore di vita simile a The Sims o Animal Crossing, ambientato nel mondo Disney e Pixar, con i nostri amati personaggi. Ma quando esce questo gioco e quanto costerà?

Il titolo arriverà come free-to-play nella sua versione definitiva nel 2023, anche se non si conosce ancora la data di uscita. Il debutto però è previsto per l’estate 2022. Non mancheranno poi aggiornamenti periodici con contenuti nuovi come eventi, costumi e articoli vari. Le piattaforme di gioco su cui sarà disponibile il gioco, oltre a quelle già citate sono: Ps5, Mac o PC Windows, Xbox Series X, Xbox One.

Prossimamente arriverà anche il gioco kart Disney Speestorm.

Disney Dreamlight Valley gameplay

Ma cos’è nello specifico Disney Dreamlight Valley? Si tratta di un gioco con gameplay ibrido che unisce avventura e simulazione sociale, con missioni, esplorazioni e attività assieme ai personaggi Disney e Pixar. In questo gioco è possibile costruire il luogo perfetto grazie a un paesaggio e una disposizione degli elementi completamente personalizzabili e a migliaia di oggetti decorativi per esprimere tutta la propria creatività. Per quanto riguarda il lato gestionale del titolo, si potrà quindi creare un proprio avatar.

La trama racconta come un tempo, la Dreamlight Valley fosse un luogo pacifico in cui i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia. Un giorno però è giunto l’Oblio, che ha fatto crescere in tutta la valle le Spine della notte e ha fatto svanire gli splendidi ricordi legati a questo luogo magico. Non avendo altri posti in cui andare, i disperati abitanti della Dreamlight Valley si sono rinchiusi nel castello dei sogni.

Infatti il titolo permette anche di esplorare delle aree tematiche della valle, incentrate su diversi film degli Studios.

Disney Dreamlight Valley personaggi

Quali sono i personaggi presenti in Disney Dreamlight Valley? Sicuramente troveremo Rapunzel, Belle, Buzz Lightyear, Vaiana, Rémy, Pippo, WALL•E. Nel trailer vediamo anche Ursula, Kristoff di Frozen, Minnie e Topolino, Simba, Pumbaa e Timon, Woody, Stitch, Ralph e Vanellope, Sulley, e tanti altri.

Trailer video

Di seguito potete vedere il trailer di annuncio di Disney Dreamlight Valley.

