Martina Pedretti | 6 Marzo 2023

Bandai Namco ha annunciato che Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 è in sviluppo: news su uscita, trama, gameplay e console di gioco.

Uscita

Trama

Trailer

Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 si fa: news

Bandai Namco ha dato una grande notizia a i fan di Dragon Ball, svelando che Budokai Tenkaichi 4 è ufficialmente in produzione. L’amatissimo franchise di videogiochi è quindi pronto a tornare in campo, per conquistare una nuova generazione di giocatori.

In occasione del Dragon Ball Games Battle Hour 2023 la Bandai Namco Entertainment ha infatti annunciato a sorpresa Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Inoltre è stato rivelato che il progetto è ancora nelle “fasi iniziali dello sviluppo”.

Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 uscita

Detto questo infatti non sappiamo quando il nuovo capitolo del gioco uscirà e sarà disponibile per il gioco. Infatti non è stata ancora rivelata una finestra di lancio e tanto meno una data di uscita di Budokai Tenkaichi 4.

Non appena ci saranno news in merito vi aggiorneremo, dato che per il momento non è chiaro nemmeno su quali piattaforme di gioco sarà disponibile. Possiamo tuttavia ipotizzare che si tratterà di un titolo next gen, e quindi esclusivo di console come PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ci immaginiamo anche un lancio, magari successivo, su PC.

L’ultimo capitolo, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, ha debuttato nel 2007, ottenendo un enorme successo.

Budokai Tenkaichi 4 trama e gameplay

La trama di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 è ancora ignota. Infatti non è chiaro se si tratterà di un gioco sequel o di un semplice reboot. Il picchiaduro sarà tuttavia incentrato anche su Dragon Ball Super, dato che nel video è possibile vedere Goku trasformarsi in Super Saiyan Blue.

Sicuramente il gameplay ci proporrà nuovamente un picchiarduro 3D come i titoli precendenti, in cui sarà possibile mettere in campo i protagonisti dell’anime in svariati modi. Ci sarà spazio per battaglie contro amici, ma anche per la storia e per tantissime novità.

Infatti i giocatori incontreranno personaggi, livelli, luoghi molto familiare, così come i nuovi arrivati di Dragon Ball Super.

Trailer e video

Il trailer ci mostra diverse scene dai vecchi titoli su Ps2, ma il video poi rivela anche alcune immagini dal quarto inedito capitolo appena annunciato.