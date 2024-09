Dragon Ball Sparking Zero: uscita, personaggi e prezzo

Videogame

Martina Pedretti | 26 Settembre 2024

Sta per arrivare il gioco Dragon Ball Sparking Zero: news su uscita, personaggi e prezzo delle versioni sulle varie piattaforme.

Dragon Ball Sparking Zero uscita

Dragon Ball Sparking Zero è in arrivo nel corso del 2024, e sappiamo anche dirvi con precisione quando esce e quale sarà la data di uscita. Infatti l’attesa non è ancora lunga, e il tanto atteso gioco per i fan dell’anime uscirà il giorno 11 ottobre di quest’anno.

Dragon Ball Sparking Zero personaggi

Quali sono i personaggi giocabili in Dragon Ball Sparking Zero? Di seguito vi riportiamo una parte dei nomi, dato che il roster base è composto da ben 182 personaggi. QUI trovi la lista completa.

AndroidI: 16, 17, 18, 19

Bardack

Beerus

Bergamo

Black Goku: Base e Super Saiyan Rosé

Broly (Super): Base, Super Saiyan e Super Saiyan Massima Potenza

Butter

Caulifla: Base e Super Saiyan 2

Cell: Forma Perfetta

Crilin

Darbula

Dottor Gelo

Dyspo

Freezer (Super): Forma Finale e Forma Golden

Gogeta (Super): Base, Super Saiyan e Super Saiyan God Super Saiyan

Gohan (bambino)

Gohan (adulto): Base, Super Saiyan, Super Saiyan 2

Gohan (futuro): Base, Super Saiyan

Goku (Z – Early)

Goku (Z – Mid): Base, Super Saiyan

Goku (Z – End): Base, Super Saiyan, Super Saiyan 2 e Super Saiyan 3

Goku (Super): Base, Super Saiyan, Super Saiyan God e Super Saiyan God Super Saiyan

Goku (Super): Ultra Istinto – segno, Ultra Istinto

Goten: Base, Super Saiyan

Gotenks: Base, Super Saiyan, Super Saiyan 3

Great Saiyaman

Hit

Jeeth

Jiaozi

Jiren: Base, Massima Potenza

Kakunsa

Kale: Base, Super Saiyan, Super Saiyan Berserker

Kefla Base, Super Saiyan, Super Saiyan 2

Maestro Muten: Base, Massima Potenza

Majin Bu: Majin Bu (malvagio), Super Bu, Kid Bu,

Mr. Satan

Nappa

Numero 17 (Super)

Numero 18

Piccolo

Radish

Ribrianne

Roasie

Spopovitch

Tenshinhan

Toppo

Trunks (bambino): Base, Super Saiyan

Trunks (spada): Base, Super Saiyan

Trunks: Super Saiyan, Super Trunks

Trunks (Super): Base, Super Saiyan

Vegeta (Z – Scouter)

Vegeta Grande Scimmia

Vegeta (Z – Early): Base, Super Saiyan, Super Vegeta

Vegeta (Z – End): Base, Super Saiyan, Super Saiyan 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super): Base, Super Saiyan, Super Saiyan God, Super Saiyan God Super Saiyan

Vegeth: Base, Super Saiyan, Super Saiyan God Super Saiyan

Videl

Whis

Yajirobei

Yamcha

Zamasu Fuso: Base, Semi-corrotto

Zamasu

Gameplay e trama

Cosa sappiamo riguardo trama e gameplay? Dragon Ball Sparking Zero è un classico picchiaduro, che riprende le modalità di gioco che i fan della saga conoscono grazie ai titoli di Budokai Tenkaichi.

Il gioco mantiene le meccaniche principali della serie, aggiungendo però nuove funzionalità per enfatizzare le battaglie ad alta velocità:

Conteggio Abilità : un numero che aumenta man mano che esegui le mosse durante la battaglia e viene poi speso per attivare abilità speciali.

: un numero che aumenta man mano che esegui le mosse durante la battaglia e viene poi speso per attivare abilità speciali. Short Dash : una tecnica che ti consente di muoverti alla velocità della luce. Questo cambiamento apre più possibilità, come schivare l’attacco di un avversario con un breve scatto, scatenare un attacco caricato o persino un Ki Blast mentre ci si muove, o collegarsi a uno scatto del drago per eseguire una mossa enorme in un colpo solo.

: una tecnica che ti consente di muoverti alla velocità della luce. Questo cambiamento apre più possibilità, come schivare l’attacco di un avversario con un breve scatto, scatenare un attacco caricato o persino un Ki Blast mentre ci si muove, o collegarsi a uno scatto del drago per eseguire una mossa enorme in un colpo solo. Revenge Counter : una tecnica che ti consente di contrattaccare assorbendo l’attacco di un avversario. È un’azione che consente attacchi e difese ad alta velocità, come visto nella storia originale, in cui i personaggi possono lanciare un attacco anche se vengono colpiti.

: una tecnica che ti consente di contrattaccare assorbendo l’attacco di un avversario. È un’azione che consente attacchi e difese ad alta velocità, come visto nella storia originale, in cui i personaggi possono lanciare un attacco anche se vengono colpiti. Super Percezione : un contrattacco che ti consente di contrattaccare in previsione di vari attacchi, inclusi quelli di tipo Ki Wave.

: un contrattacco che ti consente di contrattaccare in previsione di vari attacchi, inclusi quelli di tipo Ki Wave. Assalti Evanescenti: una tecnica che ti consente di avvicinarti istantaneamente a un avversario e balzare su di lui.

Siete quindi pronti a catapultarvi nuovamente in questo mondo?

Dragon Ball Sparking Zero piattaforme e prezzo

Su quali piattaforme sarà giocabile il titolo? Dragon Ball Sparking Zero sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows (tramite Steam).

Il prezzo del gioco è diverso per le varie edizioni:

Saranno rilasciate 4 edizioni del gioco:

Standard a 69,99 euro su PC e 79,99 euro su Xbox Series X|S e PS5: Gioco base (copia fisica) Deluxe a a 99,99 euro su Steam o a 109,99 euro su PlayStation Store e Xbox Store: Gioco base (copia digitale)

Season Pass (DLC 1, 2, 3)

Bonus: evoca Shenron

Accesso anticipato di 3 giorni Ultimate a 109,99 euro su Steam o a 119,99 euro su PlayStation Store e Xbox Store.: Come edizione Deluxe

Pacchetto miglioramento definitivo (Costume Goku (Super) con Bastone magico, set di voci e gesti, 2 sfondi carta giocatore, 1 oggetto di personalizzazione)

Bonus: evoca Super Shenron Premium Collector’s a 199,99 euro per PC e a 209,99 euro per PS5 o Xbox Series X|S: Come edizione Ultimate (copia fisica)

Diorama esclusivo

Carte esclusive

Steelbook

Segnalibro metallizzato

Trailer video

Di seguito vi lasciamo il trailer di Dragon Ball Sparking Zero: