Dress to Impress, tutti i codici attivi a ottobre 2024

Videogame

Martina Pedretti | 1 Ottobre 2024

Dress To Impress

Scopriamo insieme tutti i codici attivi a ottobre 2024 su Dress to Impress: come attivarli e cosa c’è di nuovo

Dress To Impress è diventato un vero e proprio fenomeno sui social, con sempre più creator che condividono contenuti su questo gioco di moda. Tuttavia, una delle principali difficoltà per chi si approccia a questo mondo è la limitata disponibilità di vestiti e accessori gratuiti. Sebbene esistano alcuni capi gratuiti, molti altri sono bloccati e richiedono acquisti per essere sbloccati. Per risolvere questo problema, gli sviluppatori hanno introdotto dei codici speciali che permettono di ottenere accessori esclusivi in modo gratuito. Ma come si utilizzano questi codici su Dress To Impress e dove si trovano quelli attivi a ottobre 2024?

Come usare i codici in Dress to Impress

Apri Dress to Impress e clicca sull’icona della borsa sul lato sinistro dello schermo

e clicca sul lato sinistro dello schermo Digita il tuo codice nella casella di testo che appare

nella casella di testo che appare Premi il tasto Invio per riscattare il tuo codice e ottenere il tuo articolo

Una volta attivati, questi articoli non scadono e si possono usare per qualsiasi outfit. L’unico lato negativo di questi articoli è che non è possibile personalizzarli come si fa con altri articoli nel camerino.

Se un codice non funziona, bisogna controllare che il formato sia corretto in termini di lettere maiuscole e se una lettera è stata sostituita o meno con un numero.

I codici DIT funzionanti a ottobre 2024

Con ogni aggiornamento, vengono introdotti nuovi codici, mentre alcuni di quelli vecchi vengono disattivati. Per non perdervi nessuna opportunità di ottenere accessori rari, è importante restare aggiornati. Di seguito, vi riportiamo una lista di codici funzionanti su Dress to Impress a ottobre 2024:

M0T0PRINCESSWAV – Tiara

– Tiara BELALASLAY – Giacchetta aperta

– Giacchetta aperta FASHION – Vestito bianco e nero

– Vestito bianco e nero KREEK – Cappello

– Cappello LANATUTU – Tutù bianco argenteo

– Tutù bianco argenteo M3RM4ID – Outfit da sirena con coda

– Outfit da sirena con coda LANABOW – Fiocco rosa

– Fiocco rosa KITTYUUHH – Gattino in braccio

– Gattino in braccio CHOOPIE10K – Outfit da coniglio

– Outfit da coniglio IBELLASLAY – Acconciatura con due code tinte di verde e rosso

– Acconciatura con due code tinte di verde e rosso ITSJUSTNICHOLAS – Felpa nera

– Felpa nera ASHLEYBUNNI – Pantofole coniglio

– Pantofole coniglio SUBM15CY – Collana e un nuovo viso

– Collana e un nuovo viso LANA – Gonna e top rosa con scalda muscoli abbinati

– Gonna e top rosa con scalda muscoli abbinati TEKKYOOZ – Borsetta rosa di pelle con fiocco nero

– Borsetta rosa di pelle con fiocco nero C4LLMEHH4LEY – Outfit da “orsetto”

– Outfit da “orsetto” LEAHASHE – Completo rosa con felpa e pantaloni

– Completo rosa con felpa e pantaloni LABOOTS – Stivali neri alti al ginocchio

– Stivali neri alti al ginocchio D1ORST4R – Borsetta e fiocco (nuovo)

– Borsetta e fiocco (nuovo) S3M_0W3N_Y4Y – Ascia gigantesca (nuovo)

– Ascia gigantesca (nuovo) UMOYAE – Un tutù (nuovo)

Non vi resta che riscattare questi codici e divertirvi a personalizzare i vostri look in Dress To Impress!