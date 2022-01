Tre nuovi videogame a tema Star Wars sono in arrivo

Grandi novità per i fan dei videogiochi a tema Star Wars. Nelle ultime ore Electronic Arts ha annunciato che sono in cantiere tre nuovi progetti che andranno ad ampliare l’universo gaming di Guerre Stellari. Scopriamo subito i titoli e di cosa si tratta.

Electronic Arts e Lucasfilm in collaborazione con Respawn Entertainment, hanno annunciato tre nuovi giochi, in fase di sviluppo. Il primo sarà un nuovo titolo della serie Star Wars Jedi, il cui Game Director sarà Stig Asmussen. Invece Peter Hirschmann, Game Director di Respawn, lavorerà sul secondo gioco, un nuovo FPS della saga Star Wars. Il terzo titolo insarà invece un gioco di strategia ambientato nell’universo espanso e realizzato in collaborazione con Bit Reactor. A guidare il progetto ci sarà Greg Foerstch e il gioco sarà prodotto da Respawn.

Del primo titolo vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato e sembra che si tratterà di Star Wars Jedi Fallen Order 2, che potrebbe essere annunciato nei mesi a venire.

Insomma, il futuro dei videogiochi di Star Wars sembra essere più florido che mai! Non dimentichiamoci poi che è in arrivo il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic per PS5, anche se sarà un’opera di LucasFilm Games e Aspyr per Sony Interactive Entertainment.

Di tutti questi videogiochi a tema Star Wars non conosciamo ancora la finestra di lancio, ma restiamo in attesa di scoprire nuove informazioni in merito.

Siete appassionati di questo universo? Anche voi non vedete l’ora di scoprire quali sono le novità in arrivo?

PC Professionale © riproduzione riservata.