Just Dance 2023 include la canzone Farfalle di Sangiovanni con la coreografia di Giulia Stabile

Just Dance 2023 è arrivato e al suo interno include più di 40 brani su cui ballare, tra cui anche una hit italiana. Si tratta di Farfalle di Sangiovanni, con un’esclusiva coreografia firmata da Giulia Stabile, ballerina professionista e compagna del cantante.

“Realizzare una coreografia per Just Dance mi ha emozionato non poco. Ho rivisto l’immagine di me che cresce anno dopo anno, un appuntamento fisso. Era il regalo di Natale preferito. Esserci dentro, adesso, fa davvero un bell’effetto. Aver ballato Farfalle, poi, mi rende ancora più felice: è una canzone che fa un po’ parte di me e parla di qualcosa che ho vissuto anch’io”, ha dichiarato l’ex concorrente di Amici e vincitrice del programma.

Ecco il video di un gameplay di Farfalle di Sangiovanni su Just Dance 2023:

Sangiovanni si accosta quindi ad artisti come Dua Lipa, Bruno Mars, i BTS, gli Imagine Dragons, Lady Gaga e tantissimi altri. Farfalle è stato il brano con cui il cantante si è presentato a Sanremo 2022, dopo aver trionfato nella categoria cantanti nella ventesima edizione di Amici. Giulia Stabile ha vinto il programma, facendo arrivare Sangiovanni secondo nella classifica generale.

Just Dance 2023 promette un look inedito, moderno e con tante novità in 3D. Il danzereccio gioco è già disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

