Final Fantasy VII Rebirth: uscita, piattaforme e gameplay

Videogame

Martina Pedretti | 15 Settembre 2023

Videogiochi

Cosa sappiamo del remake Final Fantasy VII Rebirth: uscita, piattaforme, trama e gameplay.

Final Fantasy VII Rebirth uscita

Final Fantasy VII Rebirth, il sequel del remake dell’amato gioco di ruolo, ha finalmente una finestra di rilascio. Il gioco arriverà su PS5 all’inizio del 2024.

Durante lo State of Play è stato rivelato finalmente quando esce e quale sarà la data di uscita. Il gioco uscirà il 29 febbraio 2024 per console PlayStation 5.

Ovviamente, Rebirth non è l’unica grande uscita di Final Fantasy in arrivo. Nel 2023 arriverà Final Fantasy XVI, che porta la serie in una direzione molto più oscura. Precisamente il lancio sarà su PS5 il 22 giugno.

Gameplay e trama

In un trailer, abbiamo dato una nuova occhiata a Final Fantasy VII Rebirth. Nel video Cloud e l’equipaggio vagarono per campi erbosi, e visitano quello che sembra essere il Cosmo Canyon, affrontando alcuni temibili nemici. Anche Yuffie, che è tornata per la prima volta nel DLC di Final Fantasy VII Remake, è apparsa nel trailer.

Il secondo capitolo dell’elaborato progetto di remake è stato svelato lo scorso anno, dopo il lancio di Final Fantasy VII Remake nel 2020. Negli ultimi giorni, Square Enix ha anticipato grandi novità sul gioco attraverso una serie di tweet, confermando nuove personaggi, quello che sembra un open world e più musica. Il giorno dell’annuncio della data di rilascio, la società ha lasciato intendere che “ulteriori informazioni saranno rivelate presto“.

La trama ci anticipa: Il viaggio sconosciuto continua… Dopo essere fuggiti da Midgar, la distopica città, Cloud e i suoi amici si imbarcano in un viaggio attraverso il pianeta. Nuove avventure ti attendono in un vivace e vasto mondo. Sfreccia per le pianure erbose in sella a un Chocobo ed esplora ambienti sterminati.

Final Fantasy VII Rebirth piattaforme e prezzo

Su quali piattaforme sarà giocabile il remake? Final Fantasy VII Rebirth per il momento è esclusiva Ps5. Pertanto sembra non arriverà su PC, PlayStation 4 o Xbox Series X.

I giocatori che vogliono vivere il remake di Final Fantasy VII possono effettuare il pre-ordine per il Twin Pack, che include Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione graficamente migliorata e ampliata di Final Fantasy VII Remake.

La standard edition ha un prezzo di 79,99 €, la Deluxe Edition 99.99 euro e la Collector’s Edition 349.99 dollari.

Trailer video

Di seguito vi lasciamo il trailer di Final Fantasy VII Rebirthm, pubblicato durante il Summer Game Fest.

Qui trovate anche il trailer dello State of Play: