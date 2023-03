Fortnite MEGA: mappa, Eren, quando inizia il capitolo 4 stagione 2

Videogame

Fortnite Capitolo 4 stagione 2 MEGA: nuova mappa, Eren, novità di gioco e quando inizia l’aggiornamento.

Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 quando inizia

I fan di Fortnite si stanno chiedendo quando inizia il nuovo capitolo. Fortnite MEGA è disponibile dal 10 marzo 2023, lanciato in con il ritorno online del gioco, dopo il passaggio alla nuova season. La novità ha debuttato, anche se non c’è stata alcuna transizione come invece è successo altre volte. Infatti non c’è stato nessun evento che abbia concluso ufficialmente la stagione precedente.

Fortnite MEGA news

In Fortnite Capitolo 4 stagione 2, chiamato MEGA, i giocatori si troveranno a Mega City, una città ispirata al Giappone del futuro. Qui potranno scivolare sulle sbarre da grinding e sfrecciare sulle sue strade in sella a una moto sportiva.

La nuova stagione del gioco Epic Games prevede anche la scoperta di un nuovo bioma, scatenando il caos a “Fonti Fatue”, guidando un “Nitro Drifter” sulla pista di “Drift Dirompente”.

Nel gameplay viene introdotta la stilosa e aerodinamica “victory crown rogue” (conosciuta anche come la moto sportiva “rogue”). Questa moto sportiva per due persone vanta un’accelerazione strabiliante, grande maneggevolezza in curva e un motore dalle prestazioni elevate.

Fornite MEGA mappa

Di seguito potete vedere la mappa di Fornite MEGA.

La mappa

Non ci sarà solo frenesia in questo nuovo biomba, dove i giocatori potranno anche ammirare i ciliegi a “Fonti Fatue”, pescare nelle acque di “Riccio in rete”, affinare le abilità a “Crocevia Kenjutsu”.

Fortnite Eren

Tra le armi a disposizione sin da subito in Fortnite MEGA, troviamo il fucile d’assalto silenziato marasma e il fucile a pompa marasma. C’è poi la lama cinetica per effettuare attacchi in scatto.

Il pass battaglia del capitolo 4, stagione 2 include Eren, personaggio de L’attacco dei giganti. Altri personaggi sono poi Renzo il distruttore, l’esperto di streetwear Tuono e l’elegante Cordatesa.

Trailer video

Ecco anche il trailer di Fortnite: Capitolo 4 stagione 2 MEGA: