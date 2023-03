Videogame

Martina Pedretti | 10 Marzo 2023

Fortnite Videogiochi

Fortnite accoglie Eren de L’attacco dei giganti

Epic Games ha confermato i rumor sull’arrivo di Eren de L’attacco dei giganti in Fortnite Capitolo 4 Stagione 2. Infatti il personaggio dell’amato anime debutterà nel videogioco, come ci mostra anche il trailer dove appare lanciandosi tra i palazzi con l’attrezzatura per la manovra tridimensionale.

La skin di Eren Jaeger de L’Attacco dei Giganti è quindi disponibile con l’arrivo di MEGA, la seconda stagione di Fortnite Capitolo 4, previsto per la giornata di oggi 10 marzo 2023.

MEGA è ambientata in un Giappone futuristico, ricco di led colorati e strade sospese in aria. Lo sfondo è l’immaginaria Mega City, dove i giocatori potranno scoprire tutte le novità della stagione di Fortnite con Eren de L’attacco dei giganti.

Ecco il trailer:

Su Crunchyroll intanto ha debuttato L’Attacco dei Giganti: The Final Season Part 3 (Part 1), la prima parte del finale dell’anime. Prodotta dallo studio MAPPA, la serie continuerà con una seconda parte, forse definitivamente conclusiva, nell’autunno 2023. Invece il manga da cui è tratta la storia si è concluso quasi due anni fa, con l’uscita del capitolo 139.