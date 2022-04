Giochi in uscita aprile 2022 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

Tutti i giochi in uscita ad aprile 2022 su Ps4, Ps5, Switch, Xbox: da LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a Nintendo Switch Sports

I giochi in uscita a aprile 2022

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a aprile 2022 sono tanti e particolarmente interessanti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, sulla nuova PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X e su PC.

Ecco quali sono i giochi in uscita a aprile 2022.

PlayStation 4 e PlayStation 5

LEGO Star Wars

Tra i giochi in uscita ad aprile 2022 su PlayStation 4 e 5 troviamo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Debutta anche MotoGP 22.

5 aprile : LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

: LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker 7 aprile : Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (PS4)

: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (PS4) 14 aprile : Road 96

: Road 96 21 aprile : MotoGP 22, Chernobylite (PS5)

: MotoGP 22, Chernobylite (PS5) 22 aprile: Ganryu 2

Xbox One, Xbox Series X/S

Su Xbox One e Series X/S i giochi in arrivo sono gli stessi titoli multipiattaforma già citati per PS4 e PS5.

5 aprile : LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, MLB The Show 22

: LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, MLB The Show 22 7 aprile : Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Chinatown Detective Agency, Godfall

: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Chinatown Detective Agency, Godfall 14 aprile : Road 96

: Road 96 21 aprile : MotoGP 22, Chernobylite (Series X/S)

: MotoGP 22, Chernobylite (Series X/S) 22 aprile: Ganryu 2

Nintendo Switch

Nintendo Switch Sports

Tra i giochi in uscita ad aprile su Switch il più atteso è Nintendo Switch Sports, erede di Wii Sports, con il quale i giocatori potranno divertirsi giocando a tanti sport.

5 aprile : LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, MLB The Show 22

: LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, MLB The Show 22 7 aprile : Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, The House of the Dead: Remake, Chinatown Detective Agency

: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, The House of the Dead: Remake, Chinatown Detective Agency 12 aprile : 13 Sentinels: Aegis Rim

: 13 Sentinels: Aegis Rim 14 aprile : Tormented Souls

: Tormented Souls 20 aprile : Star Wars: The Force Unleashed

: Star Wars: The Force Unleashed 21 aprile : MotoGP 22

: MotoGP 22 26 aprile : Zombie Army 4: Dead War

: Zombie Army 4: Dead War 29 aprile: Nintendo Switch Sports, Ganryu 2

PC

Anche su PC si avrà accesso agli stessi giochi multipiattaforma già citati. In più arrivano titoli come Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa e King Arthur: Knight’s Tale.

5 aprile : LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

: LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker 7 aprile : Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Chinatown Detective Agency

: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Chinatown Detective Agency 12 aprile : Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa

: Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa 21 aprile : MotoGP 22

: MotoGP 22 22 aprile : Ganryu 2

: Ganryu 2 26 aprile: King Arthur: Knight’s Tale

