Giochi in uscita marzo 2022 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

Tutti i giochi in uscita a marzo 2022 su Ps4, Ps5, Switch, Xbox: Kirby e la Terra Perduta, WWE 2K22, Ghostwire: Tokyo e Gran Turismo 7

I giochi in uscita a febbraio 2022

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a marzo 2022 sono tanti e particolarmente interessanti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, sulla nuova PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X e su PC.

Ecco quali sono i giochi in uscita a marzo 2022.

PlayStation 4

Gran Turismo 7

Per quanto riguarda i giochi in uscita a marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5, i videogiocatori avranno a disposizione diversi titoli. Tra i più attesi troviamo sicuramente Babylon’s Fall, Ghostwire: Tokyo e Gran Turismo 7.

1 marzo: FAR: Changing Tides, Little Orpheus, Conan Chop Chop, Shadow Warrior 3 (solo Ps4), ELEX II

8 marzo: ELEX II – Ed. Fisica

3 marzo: Babylon’s Fall

4 marzo: Gran Turismo 7

10 marzo: Assassin’s Creed Valhalla: L’Alba del Ragnarok, Submerged: Hidden Depths

11 marzo: WWE 2K22

15 marzo: Grand Theft Auto V (solo PS5), Phantom Breaker: Omnia (solo PS4)

17 marzo: ANNO: Mutationem, Persona 4 Arena Ultimax (solo PS4), Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

18 marzo: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

24 marzo: Relayer

25 marzo: Ghostwire: Tokyo (solo PS5), Tiny Tina’s Wonderlands

29 marzo: King Arthur: Knight’s Tale, Crusader Kings III, Ikai (solo PS4)

Xbox One / Xbox Series X|S

ELEX II

A marzo è il turno dei titoli multipiattaforma, dato che le novità in arrivo su Xbox One e Series X|S ricalcano quelle del competitor Sony. Tra gli altri giochi più attesi troviamo ELEX II, WWE 2K22, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Tiny Tina’s Wonderlands.

1 marzo: FAR: Changing Tides, Little Orpheus, Conan Chop Chop, Shadow Warrior 3, ELEX II

8 marzo: ELEX II – Ed. Fisica

10 marzo: Assassin’s Creed Valhalla: L’Alba del Ragnarok, Submerged: Hidden Depths

11 marzo: WWE 2K22

15 marzo: Grand Theft Auto V (solo Series X|S), Phantom Breaker: Omnia,

16 marzo: Tunic

17 marzo: Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

18 marzo: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

25 marzo: Tiny Tina’s Wonderlands

29 marzo: King Arthur: Knight’s Tale, Crusader Kings III, Ikai (solo One)

Nintendo Switch

kirby e la terra perduta

Passando poi a Nintendo Switch, i giochi più attesi del mese di marzo sono indubbiamente Chocobo GP e Kirby e la terra perduta. Infatti la nuova avventura dell’iconico personaggio rosa è particolarmente chiacchierata online.

1 marzo: FAR: Changing Tides, Conan Chop Chop, Little Orpheus

4 marzo: Triangle Strategy

10 marzo: Chocobo GP

11 marzo: .hack//G.U. Last Recode

15 marzo: Phantom Breaker: Omnia

17 marzo: Persona 4 Arena Ultimax, WRC 10

25 marzo: Kirby e la Terra Perduta, Rune Factory 5

29 marzo: Ikai

PC

WWE 2K22

Come per PlayStation e Xbox, anche i giocatori da PC potranno godere di molti titoli multipiattaforma a marzo.

1 marzo: Aperture Desk Job, FAR: Changing Tides, Conan Chop Chop, Shadow Warrior 3, Puzzle Quest 3, ELEX II, Little Orpheus

3 marzo: Babylon’s Fall

8 marzo: ELEX II – Ed. Fisica, Have a Nice Death

10 marzo: Distant Worlds 2, Assassin’s Creed Valhalla: L’Alba del Ragnarok (anche Stadia), Submerged: Hidden Depths

11 marzo: WWE 2K22

15 marzo: Phantom Breaker: Omnia

16 marzo: Tunic

17 marzo: Persona 4 Arena Ultimax, The Settlers, ANNO: Mutationem, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

18 marzo: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

25 marzo: Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina’s Wonderlands

29 marzo: Ikai, King Arthur: Knight’s Tale

30 marzo: Death Stranding: Director’s Cut

PC Professionale © riproduzione riservata.