Nicolo Figini | 2 Gennaio 2025

I fan non stanno più nella pelle per l’imminente uscita, dopo 10 anni dall’ultimo capitolo, di GTA 6. Per tale motivo le previsioni riportano che l’incasso di un anno potrebbe superare addirittura i guadagni combinati dei due film più amati del 2024: Inside Out 2 e Deadpool 3.

La previsione sugli incassi di GTA 6

GTA 6 è già considerato una delle più grandi uscite nella storia dei videogame. Sono ormai passati dieci anni da quando il precedente capitolo è approdato nella case dei giocatori di tutto il mondo e da ormai diverso tempo gira nell’aria la voce dell’imminente rilascio del nuovo gioco.

Pare che la Rockstar Games, azienda che si occupa della sua produzione, dovrebbe diffonderlo a partire dall’autunno 2025. Non molto tempo fa è stato mostrato un primo trailer ufficiale che ha mostrato le molte novità e ha incuriosito subito i fan. Ed è proprio per tale ragione che gli analisti hanno ipotizzato che gli incassi saranno stellari.

Come riporta anche il sito GameRant, infatti, coloro che lavorano alla DFC Intelligence hanno predetto che GTA 6 incasserà un totale di 3.2 miliardi di dollari nei primi 12 mesi. Si tratta di una cifra gigantesca e viene aggiunto che con i soli preordini si potrebbe già raggiungere il miliardo.

Per farvi capire meglio la proporzione, ciò significa che le entrate supererebbero i guadagni combinati dei due film più amati del 2024: Inside Out 2 e Deadpool 3. Il primo aveva ottenuto 1.689.765.616 dollari in tutto il mondo, mentre il secondo 1.338.073.645 dollari.

Ovviamente, si tratta solo di stime basate sulle aspettative e altri fattori astratti. Non abbiamo alcuna certezza su come andranno davvero le vendite del videogioco. Tuttavia, gli analisti hanno a disposizione vari strumenti per ipotizzare che si potrà parlare di un successo. Bisogna capire, però, se riuscirà a superare, o per lo meno a eguagliare il precedente capitolo.