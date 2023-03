Videogame

Martina Pedretti | 14 Marzo 2023

Il Quidditch sarà un DLC di Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy deve ancora arrivare sulle console old-gen, ma i giocatori pensano già ai contenuti aggiuntivi che potrebbero arrivare in futuro. In particolare in molti sperano nel debutto del Quidditch in un prossimo DLC del titolo.

Grande assente di questo iconico gioco open world ispirato al mondo di Harry Potter è proprio il suo sport principale. In Hogwarts Legacy manca infatti il Quidditch, e per i fan questo è stato un duro colpo. Tuttavia in molti non demordono, e hanno notato dei dettagli che fanno ben sperare.

Un easter egg ha infatti dato speranza ai giocatori, che sperano che Avalanche Software possa aggiungere il Quidditch in un futuro DLC. Nel subreddit di Hogwarts Legacy alcuni hanno citato dei riferimenti allo sport, all’interno di alcuni luoghi della mappa. Un esempio si trova nell’ufficio di Madam Kogawa.

I giocatori sanno che il divieto di praticare il Quidditch è dettato da un ordine di Phineas Nigellus Black. Durante la prima ora di gioco infatti il Preside spiega che a causa di un grave infortunio avvenuto qualche mese prima, lo sport è stato momentaneamente vietato.

Tuttavia leggendo delle note nascoste nel gioco, si scopre che Magam Kogawa è è sicura che lo sport tornerà presto a Hogwarts. Dopotutto il titolo ha già tutto quello che serve per far partire una partita di Quidditch. In Hogwarts Legacy infatti non mancano scope, palloni e il campo che abbiamo già visto nei film.

Secondo dei rumor Avalanche Software avrebbe effettivamente sviluppato il Quidditch, archiviando poi il progetto per focalizzarsi su altri punti focali per Hogwarts Legacy.