Successivo
Hollow Knight, dove trovare ogni Frammento di Ricettacolo

Videogame

Hollow Knight, dove trovare ogni Frammento di Ricettacolo

Martina Pedretti | 1 Settembre 2025

Hollow Knight

Scopri la guida completa per trovare ogni Frammento di Ricettacolo in Hollow Knight. Aiuta il Cavaliere e affronta Nidosacro

In Hollow Knight, i Frammenti di Ricettacolo sono essenziali per aumentare la capacità delle Anime del Cavaliere. Ogni ricettacolo completo richiede tre frammenti, e raccoglierli tutti è fondamentale per affrontare al meglio le sfide di Hallownest. Ecco la guida completa per trovare tutti i 9 frammenti e i requisiti necessari.

Raccogliere tutti i frammenti non solo aumenta la forza, ma rappresenta anche una sfida avvincente per i giocatori che vogliono completare il gioco al 100%.

Se in attesa dell’uscita di Silksong state ripercorrendo le strade di Nidoscaro e non vi ricordate dove sono tutti i Frammenti di Ricettacolo di Hollow Knight, ecco una guida.

Come ottenere i Frammenti di Ricettacolo

Ci sono 9 Frammenti di Ricettacolo sparsi per il mondo di gioco, alcuni venduti da NPC, altri nascosti o ottenibili come ricompense:

  1. Venduto da Sly a Pulveria per 550 Geo
    Questo frammento rappresenta un pezzo di un Ricettacolo delle Anime. Lo strano bagliore spettrale può dare brividi, ma è raro e prezioso.
    Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.
    Requisiti: trovare Sly.
  2. Venduto da Sly a Pulveria per 900 Geo
    Sly possiede un set completo di frammenti e ti venderà questo pezzo se possiedi la Chiave del Negoziante.
    Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.
    Requisiti: Sly + Chiave del Negoziante.
  3. Vicino all’entrata per i Giardini della Regina a Verdevia
    Un frammento facilmente individuabile senza particolari prerequisiti.
    Dove trovarlo: Verdevia
  4. A sinistra dell’ascensore per la Città delle Lacrime nei Sentieri Dimenticati
    Per accedere al frammento è necessario aver sbloccato l’ascensore che porta alla Città delle Lacrime.
    Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.
    Requisiti: ascensore attivo.
  5. Vicino all’ascensore sopra la Stazione del Re
    Questo frammento non richiede particolari strumenti o sblocchi.
    Dove trovarlo: Stazione del Re.
  6. Sopra il tram funzionante a Nidoscuro
    Facile da trovare durante l’esplorazione di Nidoscuro.
    Dove trovarlo: Nidoscuro.
  7. Alla fine del Nido dei Coleotteri
    Per accedere a questo frammento è necessario aver aperto tutte le Stazioni dei Coleotteri.
    Dove trovarlo: Nido dei Coleotteri.
    Requisiti: tutte le Stazioni dei Coleotteri aperte.
  8. Dato dalla Veggente
    Come ricompensa per la raccolta di 700 Essenze, la Veggente ti consegnerà questo frammento.
    Dove trovarlo: posizione della Veggente.
    Requisiti: 700 Essenze raccolte.
  9. Nella fontana dell’Antico Bacino
    Basta lasciare 3000 Geo nella fontana per ottenere il frammento.
    Dove trovarlo: Antico Bacino.
    Requisiti: depositare 3000 Geo.

Raccogliere tutti i Frammenti di Ricettacolo non solo aumenta il numero massimo di Anime che il Cavaliere può immagazzinare, ma consente anche di affrontare boss e nemici con maggiore sicurezza. Con questa guida, troverai facilmente tutti i pezzi sparsi per Hallownest e potrai completare i ricettacoli per una gestione ottimale delle tue risorse.

La tua pubblicità su PC Professionale?
Contattaci per info