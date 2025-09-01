Hollow Knight, dove trovare ogni Frammento di Ricettacolo

Videogame

Martina Pedretti | 1 Settembre 2025

Hollow Knight

In Hollow Knight, i Frammenti di Ricettacolo sono essenziali per aumentare la capacità delle Anime del Cavaliere. Ogni ricettacolo completo richiede tre frammenti, e raccoglierli tutti è fondamentale per affrontare al meglio le sfide di Hallownest. Ecco la guida completa per trovare tutti i 9 frammenti e i requisiti necessari.

Raccogliere tutti i frammenti non solo aumenta la forza, ma rappresenta anche una sfida avvincente per i giocatori che vogliono completare il gioco al 100%.

Se in attesa dell’uscita di Silksong state ripercorrendo le strade di Nidoscaro e non vi ricordate dove sono tutti i Frammenti di Ricettacolo di Hollow Knight, ecco una guida.

Come ottenere i Frammenti di Ricettacolo

Ci sono 9 Frammenti di Ricettacolo sparsi per il mondo di gioco, alcuni venduti da NPC, altri nascosti o ottenibili come ricompense:

Venduto da Sly a Pulveria per 550 Geo

Questo frammento rappresenta un pezzo di un Ricettacolo delle Anime. Lo strano bagliore spettrale può dare brividi, ma è raro e prezioso.

– Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.

– Requisiti: trovare Sly. Venduto da Sly a Pulveria per 900 Geo

Sly possiede un set completo di frammenti e ti venderà questo pezzo se possiedi la Chiave del Negoziante.

– Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.

– Requisiti: Sly + Chiave del Negoziante. Vicino all’entrata per i Giardini della Regina a Verdevia

Un frammento facilmente individuabile senza particolari prerequisiti.

– Dove trovarlo: Verdevia A sinistra dell’ascensore per la Città delle Lacrime nei Sentieri Dimenticati

Per accedere al frammento è necessario aver sbloccato l’ascensore che porta alla Città delle Lacrime.

– Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.

– Requisiti: ascensore attivo. Vicino all’ascensore sopra la Stazione del Re

Questo frammento non richiede particolari strumenti o sblocchi.

– Dove trovarlo: Stazione del Re. Sopra il tram funzionante a Nidoscuro

Facile da trovare durante l’esplorazione di Nidoscuro.

– Dove trovarlo: Nidoscuro. Alla fine del Nido dei Coleotteri

Per accedere a questo frammento è necessario aver aperto tutte le Stazioni dei Coleotteri.

– Dove trovarlo: Nido dei Coleotteri.

– Requisiti: tutte le Stazioni dei Coleotteri aperte. Dato dalla Veggente

Come ricompensa per la raccolta di 700 Essenze, la Veggente ti consegnerà questo frammento.

– Dove trovarlo: posizione della Veggente.

Requisiti: 700 Essenze raccolte. Nella fontana dell’Antico Bacino

Basta lasciare 3000 Geo nella fontana per ottenere il frammento.

– Dove trovarlo: Antico Bacino.

Requisiti: depositare 3000 Geo.

Raccogliere tutti i Frammenti di Ricettacolo non solo aumenta il numero massimo di Anime che il Cavaliere può immagazzinare, ma consente anche di affrontare boss e nemici con maggiore sicurezza. Con questa guida, troverai facilmente tutti i pezzi sparsi per Hallownest e potrai completare i ricettacoli per una gestione ottimale delle tue risorse.