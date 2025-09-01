Hollow Knight, dove trovare ogni Frammento di Ricettacolo

In Hollow Knight, i Frammenti di Ricettacolo sono essenziali per aumentare la capacità delle Anime del Cavaliere. Ogni ricettacolo completo richiede tre frammenti, e raccoglierli tutti è fondamentale per affrontare al meglio le sfide di Hallownest. Ecco la guida completa per trovare tutti i 9 frammenti e i requisiti necessari.
Raccogliere tutti i frammenti non solo aumenta la forza, ma rappresenta anche una sfida avvincente per i giocatori che vogliono completare il gioco al 100%.
Se in attesa dell’uscita di Silksong state ripercorrendo le strade di Nidoscaro e non vi ricordate dove sono tutti i Frammenti di Ricettacolo di Hollow Knight, ecco una guida.
Come ottenere i Frammenti di Ricettacolo
Ci sono 9 Frammenti di Ricettacolo sparsi per il mondo di gioco, alcuni venduti da NPC, altri nascosti o ottenibili come ricompense:
- Venduto da Sly a Pulveria per 550 Geo
Questo frammento rappresenta un pezzo di un Ricettacolo delle Anime. Lo strano bagliore spettrale può dare brividi, ma è raro e prezioso.
– Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.
– Requisiti: trovare Sly.
- Venduto da Sly a Pulveria per 900 Geo
Sly possiede un set completo di frammenti e ti venderà questo pezzo se possiedi la Chiave del Negoziante.
– Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.
– Requisiti: Sly + Chiave del Negoziante.
- Vicino all’entrata per i Giardini della Regina a Verdevia
Un frammento facilmente individuabile senza particolari prerequisiti.
– Dove trovarlo: Verdevia
- A sinistra dell’ascensore per la Città delle Lacrime nei Sentieri Dimenticati
Per accedere al frammento è necessario aver sbloccato l’ascensore che porta alla Città delle Lacrime.
– Dove trovarlo: Sentieri Dimenticati.
– Requisiti: ascensore attivo.
- Vicino all’ascensore sopra la Stazione del Re
Questo frammento non richiede particolari strumenti o sblocchi.
– Dove trovarlo: Stazione del Re.
- Sopra il tram funzionante a Nidoscuro
Facile da trovare durante l’esplorazione di Nidoscuro.
– Dove trovarlo: Nidoscuro.
- Alla fine del Nido dei Coleotteri
Per accedere a questo frammento è necessario aver aperto tutte le Stazioni dei Coleotteri.
– Dove trovarlo: Nido dei Coleotteri.
– Requisiti: tutte le Stazioni dei Coleotteri aperte.
- Dato dalla Veggente
Come ricompensa per la raccolta di 700 Essenze, la Veggente ti consegnerà questo frammento.
– Dove trovarlo: posizione della Veggente.
Requisiti: 700 Essenze raccolte.
- Nella fontana dell’Antico Bacino
Basta lasciare 3000 Geo nella fontana per ottenere il frammento.
– Dove trovarlo: Antico Bacino.
Requisiti: depositare 3000 Geo.
Raccogliere tutti i Frammenti di Ricettacolo non solo aumenta il numero massimo di Anime che il Cavaliere può immagazzinare, ma consente anche di affrontare boss e nemici con maggiore sicurezza. Con questa guida, troverai facilmente tutti i pezzi sparsi per Hallownest e potrai completare i ricettacoli per una gestione ottimale delle tue risorse.