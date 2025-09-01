Successivo
Hollow Knight, dove trovare ogni Frammento di Maschera

Videogame

Hollow Knight, dove trovare ogni Frammento di Maschera

Martina Pedretti | 1 Settembre 2025

Hollow Knight

Scopri la guida completa per trovare tutti i Frammenti di Maschera in Hollow Knight. Aumenta la vita del Cavaliere e affronta Nidosacro

In Hollow Knight, i Frammenti di Maschera sono oggetti fondamentali per aumentare la vita del Cavaliere. Ogni 4 frammenti completano una Maschera Antica, che incrementa permanentemente la salute del personaggio di un’unità. Con tutti i 16 frammenti raccolti, il Cavaliere può ottenere fino a 9 Maschere di vita base.

Raccogliere tutti i frammenti non solo aumenta la sopravvivenza, ma rappresenta anche una sfida avvincente per i giocatori che vogliono completare il gioco al 100%.

Se in attesa dell’uscita di Silksong state ripercorrendo le strade di Nidoscaro e non vi ricordate dove sono tutte le maschere di Hollow Knight, ecco una guida.

Come ottenere i Frammenti di Maschera

Ecco la lista completa dei 16 frammenti, con posizione e requisiti per ciascuno:

Frammenti acquistabili da Sly

  1. 150 Geo – Venduto da Sly a Pulveria. Descrizione: “Questo vecchio gingillo? È solo il frammento di un oggetto più grande. Forse può comunque essere utile.”
    • Dove trovarlo: Sly nei Sentieri Dimenticati.
  2. 500 Geo – Venduto da Sly a Pulveria. Descrizione: “Ne ho trovato un altro. Se lo guardi da vicino puoi notare dei magnifici intagli.”
    • Dove trovarlo: Sly nei Sentieri Dimenticati.
  3. 800 Geo – Venduto da Sly a Pulveria. Descrizione: “Li stai collezionando, vero? Beh, sei fortunato, ne ho trovato un altro in magazzino. È l’ultimo che mi rimane.”
    • Requisiti: avere sia Sly sia la Chiave del Negoziante.
  4. 1500 Geo – Venduto da Sly a Pulveria. Descrizione: “A quanto pare, mi rimane ancora un altro di questi frammenti. Questo è l’ultimo!”
    • Requisiti: avere sia Sly sia la Chiave del Negoziante.

Frammenti trovati nelle aree di gioco

  1. Sentieri Dimenticati (parte ovest) – Ricompensa per aver sconfitto il Crudefauci Furioso.
  2. Dato dal PapàLarva – Salvando 5 larve nel gioco.
  3. Sentieri Dimenticati (sotto il Falso Cavaliere) – Nella zona dei Galgantovermi.
    • Consiglio: Artiglio di Mantide consigliato.
  4. Stazione della Regina (stanza a destra) – Accessibile con Artiglio di Mantide.
  5. Casa di Bretta a Pulveria – Ottenibile salvando Bretta nelle Caverne Fungine.
  6. Santuario di Pietra a Verdevia – Richiede la Lanterna di Lumide.
  7. Idrovie Reali (nord-ovest) – Nuotare sotto il percorso principale.
  8. Nidoscuro (vicino alle Signore delle Mantidi) – Richiede le Ali del Monarca.
  9. Ricompensa per il Guardiano Adirato – Richiede le Ali del Monarca.
  10. Dietro a un muro nell’Alveare – Serve far sbattere una Guardiana dell’Alveare sul muro per romperlo.
  11. Dato dalla Veggente – Collezionando 1500 Essenze.
  12. Dato dalla Dolente Grigia nelle Terre del Riposo – Completando la missione del Fiore Delicato.

Consigli finali

  • Molti frammenti richiedono abilità avanzate come le Ali del Monarca o l’Artiglio di Mantide: esplora di nuovo le aree precedentemente visitate una volta ottenute queste abilità.
  • Alcuni frammenti sono ricompense di boss o missioni secondarie, quindi preparati a sfide impegnative.
  • Pianifica il percorso di raccolta: ottenere prima i frammenti venduti da Sly può facilitare la sopravvivenza nelle aree più difficili.

Raccogliere tutti i 16 Frammenti di Maschera è essenziale per affrontare al meglio le difficili prove di Hallownest e godersi l’esperienza completa di Hollow Knight.

La tua pubblicità su PC Professionale?
Contattaci per info