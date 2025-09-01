Hollow Knight, dove trovare ogni Frammento di Maschera

In Hollow Knight, i Frammenti di Maschera sono oggetti fondamentali per aumentare la vita del Cavaliere. Ogni 4 frammenti completano una Maschera Antica, che incrementa permanentemente la salute del personaggio di un’unità. Con tutti i 16 frammenti raccolti, il Cavaliere può ottenere fino a 9 Maschere di vita base.
Raccogliere tutti i frammenti non solo aumenta la sopravvivenza, ma rappresenta anche una sfida avvincente per i giocatori che vogliono completare il gioco al 100%.
Se in attesa dell’uscita di Silksong state ripercorrendo le strade di Nidoscaro e non vi ricordate dove sono tutte le maschere di Hollow Knight, ecco una guida.
Come ottenere i Frammenti di Maschera
Ecco la lista completa dei 16 frammenti, con posizione e requisiti per ciascuno:
Frammenti acquistabili da Sly
- 150 Geo – Venduto da Sly a Pulveria. Descrizione: “Questo vecchio gingillo? È solo il frammento di un oggetto più grande. Forse può comunque essere utile.”
- Dove trovarlo: Sly nei Sentieri Dimenticati.
- 500 Geo – Venduto da Sly a Pulveria. Descrizione: “Ne ho trovato un altro. Se lo guardi da vicino puoi notare dei magnifici intagli.”
- Dove trovarlo: Sly nei Sentieri Dimenticati.
- 800 Geo – Venduto da Sly a Pulveria. Descrizione: “Li stai collezionando, vero? Beh, sei fortunato, ne ho trovato un altro in magazzino. È l’ultimo che mi rimane.”
- Requisiti: avere sia Sly sia la Chiave del Negoziante.
- 1500 Geo – Venduto da Sly a Pulveria. Descrizione: “A quanto pare, mi rimane ancora un altro di questi frammenti. Questo è l’ultimo!”
- Requisiti: avere sia Sly sia la Chiave del Negoziante.
Frammenti trovati nelle aree di gioco
- Sentieri Dimenticati (parte ovest) – Ricompensa per aver sconfitto il Crudefauci Furioso.
- Dato dal PapàLarva – Salvando 5 larve nel gioco.
- Sentieri Dimenticati (sotto il Falso Cavaliere) – Nella zona dei Galgantovermi.
- Consiglio: Artiglio di Mantide consigliato.
- Stazione della Regina (stanza a destra) – Accessibile con Artiglio di Mantide.
- Casa di Bretta a Pulveria – Ottenibile salvando Bretta nelle Caverne Fungine.
- Santuario di Pietra a Verdevia – Richiede la Lanterna di Lumide.
- Idrovie Reali (nord-ovest) – Nuotare sotto il percorso principale.
- Nidoscuro (vicino alle Signore delle Mantidi) – Richiede le Ali del Monarca.
- Ricompensa per il Guardiano Adirato – Richiede le Ali del Monarca.
- Dietro a un muro nell’Alveare – Serve far sbattere una Guardiana dell’Alveare sul muro per romperlo.
- Dato dalla Veggente – Collezionando 1500 Essenze.
- Dato dalla Dolente Grigia nelle Terre del Riposo – Completando la missione del Fiore Delicato.
Consigli finali
- Molti frammenti richiedono abilità avanzate come le Ali del Monarca o l’Artiglio di Mantide: esplora di nuovo le aree precedentemente visitate una volta ottenute queste abilità.
- Alcuni frammenti sono ricompense di boss o missioni secondarie, quindi preparati a sfide impegnative.
- Pianifica il percorso di raccolta: ottenere prima i frammenti venduti da Sly può facilitare la sopravvivenza nelle aree più difficili.
Raccogliere tutti i 16 Frammenti di Maschera è essenziale per affrontare al meglio le difficili prove di Hallownest e godersi l’esperienza completa di Hollow Knight.