Just Dance 2024: canzoni, uscita, prezzo e piattaforme

Videogame

Martina Pedretti | 27 Giugno 2023

just dance Videogiochi

Just Dance 2024 è in arrivo: svelate le canzoni, la data di uscita e il prezzo del gioco sulle diverse piattaforme.

News

Preparatevi a ballare perché Just Dance sta per tornare! Just Dance 2024 è il quindicesimo capitolo della serie principale sviluppata da Ubisoft. Si tratta di un gioco musicale basato sul ballo, utilizzabile in giocatore singolo o multiplayer, per sfidare i propri amici a frenetiche gare di danza.

Come con le puntate precedenti del franchise, i giocatori devono imitare la coreografia del ballerino sullo schermo, su una canzone scelta.

Il gioco è ora una piattaforma d’intrattenimento totalmente online, aggiornata regolarmente con nuovi brani e ricompense nel corso dell’anno. Tutti i giocatori, sia della 2023 Edition che della 2024 Edition, possono giocare insieme collegandosi alla stessa piattaforma.

Piattaforme di gioco

Il nuovo capitolo di Just Dance farà il suo debutto su svariate piattaforme di gioco. Infatti uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Il titolo non uscirà su altre console.

Just Dance 2024 uscita

Non si dovrà aspettare ancora molto per giocare a Just Dance 2024 in quanto si sa già quando esce. La data di uscita scelta da Ubisoft per il debutto in Italia è il 24 ottobre 2023.

Just Dance 2024 canzoni

L’elenco completo delle canzoni di Just Dance 2024 sarà rivelato da Ubisoft. Durante l’evento Ubisoft Forward è stato annunciato che ci saranno 40 nuove canzoni. Ecco i primi titoli:

Flowers – Miley Cyrus

– Miley Cyrus How You Like That – Blackpink

– Blackpink I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston

– Whitney Houston My Name Is – D Billions

– D Billions Sail – Awolnation

– Awolnation Tití Me Preguntó – Bad Bunny

L’elenco delle tracce include vari generi e periodi, dal latinoamericano al rock, dall’hip-hop al K-pop.

Just Dance 2024 prezzo

Il prezzo di Just Dance 2024 varia in base al sito o al negozio in cui si sceglie di comprare il gioco. Ma dal prezzo di listino possiamo capire quanto costa il gioco sulle diverse piattaforme.

Su Nintendo Switch 60,99 euro;

60,99 euro; Per Xbox Series X/S, 60,99 euro;

60,99 euro; Su PlayStation 5 60,99 euro.

Trailer video

Ecco il trailer del gioco, dove sono presentati i primi brani: