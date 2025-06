Little Nightmares 3 è ufficiale: quando esce, prezzo e trailer

Videogame

25 Giugno 2025

Videogiochi

Little Nightmares 3 è stato annunciato: il sequel ci sarà! Tutte le news su quando esce, prezzo, piattaforme di gioco, trama e trailer.

Little Nightmares 3 uscita

Durante l’Opening Night Live della Gamescom 2023, Little Nightmares 3 è stato annunciato ufficialmente con un trailer. I fan di questa spaventosa saga di giochi potranno gustarsi un nuovo capitolo, in uscita nel 2025.

Successivamente è stata svelata la data precisa che ci ha annunciato quando esce il gioco. Segnatevi il 10 ottobre 2025.

Trama e gameplay di Little Nightmares 3

Il terzo capitolo della serie ideata da Tarsier Studios sarà sviluppato da Supermassive Games, noto per titoli come Until Dawn e The Quarry. I protagonisti di questo titolo saranno due fratelli che dovranno superare pericoli e enigmi in un’ambientazione cupa e piena di inganni. Il gameplay per la prima volta permetterà di giocare da soli o con un altro giocatore in modalità cooperativa.

Infatti si potrà scegliere tra due nuovi personaggi, ciascuno dotato di un equipaggiamento unico di oggetti. Il giocatore potrà usare un compagno IA o divertirsi con un amico in co–op online.

La trama di Little Nightmares 3 racconterà la storia di Low, il ragazzo con la maschera da corvo, e Alone, la ragazza con i codini. I due amici dovranno attraversare un mondo minaccioso, mentre cercano una via d’uscita dal Nulla.

La sinossi recita:

Parti per una nuova avventura nel mondo unico di Little Nightmares. In Little Nightmares III, seguirai il viaggio di Low e Alone, mentre cercano una via d’uscita dal Nulla. Intrappolati nella Spirale, un agglomerato di luoghi inquietanti, i due amici dovranno collaborare per sopravvivere in un mondo pieno di allucinazioni e sfuggire alle grinfie di una minaccia ancora più grande che si nasconde tra le ombre. Per la prima volta nel franchise, affronta le paure della tua infanzia insieme a un amico in co-op online o in solitaria con un compagno IA.

Di seguito trovate un video che mostra il gameplay:

Prezzo e console di gioco

Il titolo arriverà su diverse console, quali PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch. Sul sito non si legge ancora quanto costerà Little Nightmares 3. Vi aggiorneremo quando saranno attivi i pre-order e sarà rivelato il prezzo del gioco.

Trailer e video

Di seguito trovate il primo trailer del gioco: