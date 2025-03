Nintendo lancia le schede di gioco virtuali: come funzionano

Videogame

Martina Pedretti | 27 Marzo 2025

Nintendo ha annunciato per Switch le nuovissime schede di gioco virtuali: scopriamo come funzionano e perché usarle

Nintendo ha annunciato una nuova funzionalità per la gestione dei giochi digitali su Switch: le schede di gioco virtuali, in arrivo con un aggiornamento di sistema previsto per aprile.

Questo nuovo sistema renderà più semplice organizzare e condividere i giochi acquistati digitalmente. L’obiettivo è di migliorare l’esperienza utente e preparare il terreno per il futuro di Switch 2.

Come funzionano le schede di gioco virtuali?

Le schede di gioco virtuali funzionano in modo simile alle cartucce fisiche. Infatti ogni volta che acquisti un gioco digitale sul Nintendo eShop, verrà creata automaticamente una scheda di gioco virtuale che potrai visualizzare e gestire in una schermata dedicata.

Questa novità introduce anche nuove modalità di condivisione tra console:

Trasferimento locale tra console : usando una connessione Wi-Fi locale, potrai spostare i giochi digitali tra due console Switch.

: usando una connessione Wi-Fi locale, potrai spostare i giochi digitali tra due console Switch. Prestito di giochi ai membri della famiglia: i titolari di un account Nintendo Switch Family potranno prestare un gioco digitale a un altro membro del gruppo per un massimo di due settimane.

Nintendo ha già confermato che Switch 2 sarà retrocompatibile e questa nuova gestione dei giochi sembra essere pensata per agevolare il passaggio alla prossima generazione. Con l’evento Switch 2 Direct previsto per il 2 aprile, è probabile che vengano svelati ulteriori dettagli su come le schede di gioco virtuali si integreranno con la futura console.

Resta da vedere se questa funzione sarà ampliata ulteriormente, magari con la possibilità di condividere più titoli contemporaneamente o per periodi più lunghi. Nel frattempo, i giocatori possono prepararsi a un’esperienza più flessibile e moderna nella gestione della loro libreria digitale su Switch.