Switch 2: quando e come vedere in diretta la presentazione Nintendo Direct

Martina Pedretti | 31 Marzo 2025

Il Nintendo Direct che annuncerà la console Switch 2 è in arrivo ad aprile 2025: ecco quando e come vedere in diretta streaming la presentazione.

Nintendo Direct Switch 2: data e orario

Finalmente Nintendo ha annunciato la trasmissione di nuovo evento Direct, durante il quale sarà presentata a tutto il mondo la Switch 2. L’evento streaming si terrà questo mercoledì 2 aprile, alle 15:00 (ora italiana), e quindi nel pomeriggio. Nintendo presenterà i nuovi titoli in arrivo. Come spiega la casa di Kyoto si tratterà di un Direct speciale che presenterà la nuova console.

Unisciti a noi alle 15:00 del 2 aprile per scoprire di più su #NintendoSwitch2 con il #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025.

Durante la presentazione del 2 aprile scopriremo quando esce Nintendo Switch 2, quali saranno le caratteristiche della console e il suo prezzo. Non escludiamo poi novità su titoli che usciranno come esclusiva della piattaforma. Pokémon Leggende Z-A sarà uno di questi, magari con delle console personalizzate in tiratura limitata? Oppure sarà il caso di altri giochi ancora non annunciati in casa Nintendo?

Dove seguire evento Switch 2 in diretta streaming

Per seguire quindi il Nintendo Direct dedicato alla presentazione della Switch 2, basterà collegarsi in diretta al canale YouTube della controparte italiana dell’azienda. Infatti, cliccando sulla pagina, si potrà seguire in live streaming la trasmissione il 2 aprile 2025.