Nintendo Switch 2 si potrà provare in Italia_ quando e dove

Martina Pedretti | 17 Gennaio 2025

In Italia si potrà provare la nuova Nintendo Switch 2: scopri quando, dove e come partecipare all’evento esclusivo

Nintendo ha finalmente svelato la tanto attesa Nintendo Switch 2, il successore della celebre console ibrida. Mentre i dettagli ufficiali completi saranno svelati solo il 2 aprile 2025, i fan avranno la possibilità di testarla in anteprima esclusiva in Italia: ecco quando e dove.

Quando e dove provare Nintendo Switch 2

L’appuntamento per provare Nintendo Switch 2 è fissato dal 25 al 27 aprile 2025 presso The Mall in Piazza Lina Bo Bardi, 20124 Milano. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire dal vivo le caratteristiche e le innovazioni della nuova console.

Come partecipare all’evento

Per accedere all’evento di Nintendo Switch 2 in Italia è necessario registrarsi tramite un sistema di estrazione gratuito:

Le registrazioni sono aperte dal 17 al 26 gennaio 2025.

Serve un account Nintendo per iscriversi. Non hai un account? Puoi crearlo gratuitamente sul sito ufficiale di Nintendo.

per iscriversi. Non hai un account? Puoi crearlo gratuitamente sul sito ufficiale di Nintendo. Puoi richiedere un biglietto individuale o di gruppo (fino a 6 persone). Per i gruppi, ogni partecipante deve avere un account Nintendo collegato allo stesso gruppo famiglia.

o di (fino a 6 persone). Per i gruppi, ogni partecipante deve avere un account Nintendo collegato allo stesso gruppo famiglia. La partecipazione è aperta ai maggiori di 18 anni, ma i genitori possono registrare account per includere minori.

Non è importante l’ordine di registrazione: tutti hanno le stesse probabilità di vincere.

Cosa aspettarsi da Nintendo Switch 2

La nuova console promette di offrire un’esperienza rivoluzionaria, come anticipato dal teaser ufficiale. Tuttavia, per scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo e la data di lancio, bisognerà attendere il Nintendo Direct del 2 aprile 2025.

Oltre a Milano, Nintendo Switch 2 sarà disponibile per una prova in altre città europee, tra cui Parigi, Londra, Berlino, Amsterdam e Madrid.