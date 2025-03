Nintendo Today: cos’è e come funziona l’app

Videogame

Martina Pedretti | 27 Marzo 2025

Nintendo

Nintendo ha sorpreso tutti durante il suo ultimo Direct annunciando Nintendo Today, una nuova app pensata per tenere i giocatori sempre aggiornati su tutte le novità della casa di Kyoto.

A cosa serve Nintendo Today?

Disponibile su iOS e Android, questa piattaforma offrirà notizie, video e contenuti esclusivi sui giochi e i personaggi Nintendo.

Secondo Shigeru Miyamoto, Nintendo Today nasce per integrare gli eventi live come i Direct, che negli ultimi anni sono diventati il principale canale di comunicazione dell’azienda. L’app permetterà agli utenti di ricevere aggiornamenti costanti su giochi, eventi e sulla futura console Switch 2, in arrivo nel 2025.

Come funziona

Ma quindi come funziona Nintendo Today? Ecco le varie possibilità che offre l’applicazione:

Notizie quotidiane : aggiornamenti sui giochi Nintendo e sulle novità aziendali.

: aggiornamenti sui giochi Nintendo e sulle novità aziendali. Video e trailer esclusivi : anteprime e approfondimenti sui titoli in uscita.

: anteprime e approfondimenti sui titoli in uscita. Fumetti interattivi : storie originali con protagonisti i personaggi Nintendo più amati.

: storie originali con protagonisti i personaggi Nintendo più amati. Calendario eventi: notifiche sui prossimi Direct e altre iniziative ufficiali.

L’annuncio arriva in un periodo di grande espansione per l’azienda, che oltre alla nuova console sta investendo in parchi a tema, film, musica in streaming e persino un museo ufficiale. L’app si inserisce in questo ecosistema per offrire un hub centrale dove i fan possono trovare tutto ciò che riguarda il mondo Nintendo.

Dove scaricare Nintendo Today

Nintendo Today è già disponibile per il download su App Store e Google Play. Se sei un appassionato Nintendo, questa è l’app perfetta per non perdere nessuna novità!