PlayStation Plus agosto 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, giochi gratis a agosto 2022 su Ps4 e Ps5: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Little Nightmares e Yakuza Like a Dragon

Giochi gratis agosto 2022 PlayStation Plus

Come ogni mese anche a agosto 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare il remake di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Little Nightmares, mentre Yakuza Like a Dragon sarà scaricabile anche su Ps5.

I giochi gratis del mese di agosto 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal 2 del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 5 settembre. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

Yakuza Like a Dragon

Si tratta di un nuovo episodio della saga giapponese. Il giocatore veste i panni di Ichiban Kasuga, scagnozzo di basso rango della yakuza di Tokyo, ed è impegnato a scoprire la verità sul tradimento della propria famiglia, dopo essere stato condannato a 18 anni di prigione per un crimine che non ha commesso.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Tra i giochi gratis di agosto 2022 troviamo anche Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2. Si tratta chiaramente di due titoli dedicati al mondo dello skateboard che si ripresentano in una collezione creata da zero per le nuove piattaforme di gioco. Si potrà accedere ai contenuti originali, arricchiti da una nuova grafica e da tante novità.

Little Nightmares

Infine tra i titoli gratis di agosto 2022 su PlayStation Plus troviamo anche Little Nightmares. Il giocatore si avventura in questo inquietante mondo per aiutare una tenace ragazzina di nome Six a mettersi in salvo superando le ombre de Le Fauci. Le tantissime terrificanti sorprese in agguato dietro ogni angolo renderanno l’avventura di Six davvero pericolosa!

