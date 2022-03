PlayStation Plus aprile 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, giochi gratis a aprile 2022 su Ps4 e Ps5: SpongeBob SquarePants, Slay the Spire e Hood: Outlaws & Legends

Giochi gratis aprile PlayStation Plus

Come ogni mese anche a aprile 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Slay the Spire e Hood: Outlaws & Legends disponibile anche per PS5.

I giochi gratis del mese di aprile 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal 5 del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino ai primi giorni di maggio. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends

In questo intenso titolo multigiocatore online, bande rivali si sfidano a colpi di furti per colpire i ricchi dove fa più male. Una delle diverse modalità di gioco è State Heist: una modalità completamente PvE in cui le diverse squadre devono controllare gli spawn point e raccogliere quanto più oro possibile. Nella modalità PvPvE Gold Rush, invece, due squadre da quattro giocatori si sfidano nel tentativo di mettere a segno il colpo del secolo, rubando e recuperando tesori oltre a combattere gli uni contro gli altri e tutti contro le guardie guidate dall’IA. Sfruttando le proprie abilità uniche e mistiche, ogni personaggio si muove nell’ombra per rubare tesori senza essere notato. Sta a te reclutare la tua banda di fuorilegge, conquistare fortezze inespugnabili e annientare i tuoi nemici.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Ricreato fedele all’originale, su PlayStation Plus ad aprile arriva il classico titolo platform torna in tutto il suo spongetastico splendore! Vesti i panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e utilizza le loro abilità uniche per sventare il malvagio piano di Plankton, che vuole dominare Bikini Bottom con il suo esercito di stravaganti robot. Incontra innumerevoli personaggi dell’amatissima serie e divertiti con la modalità orda per un massimo di due giocatori, online2 e offline.

Slay the Spire

Slay the Spire

Affronta un viaggio alla conquista di una torre in continuo mutamento in Slay the Spire, un titolo d’avventura fantasy deckbuilder che unisce un gioco di carte a meccaniche roguelike. Crea un mazzo unico scegliendo tra centinaia di carte per sconfiggere i nemici in modo efficace e raggiungere la cima. Scopri potenti reliquie che potenziano il tuo mazzo e ti aiutano a superare numerosi nemici e boss.

PC Professionale © riproduzione riservata.