PlayStation Plus febbraio 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Giochi gratis febbraio PlayStation Plus

Come ogni mese anche a febbraio 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare EA Sports UFC 4 e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina. Invece Planet Coaster: Console Edition sarà disponibile per chi possiede anche una PS5.

I giochi gratis del mese di febbraio 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal primo del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 28 febbraio. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

EA Sports UFC 4

UFC

Tra i giochi gratis di febbraio su PlayStation Plus troviamo EA Sports UFC 4. Il giocatore potrà passare da sconosciuto a superstar dell’UFC nella modalità Carriera, o sfidare il mondo nelle nuove Battaglie Blitz o Campionati mondiali online per diventare il campione indiscusso. Il gameplay è più reattivo e autentico, mentre le meccaniche di takedown e ground revisionate offrono un maggiore controllo nelle fasi chiave del combattimento.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica in Wonderlands

Distruggi scheletri, sconfiggi draghi e combatti contro golem giganti in Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica in Wonderlands. Vivi l’amata avventura del 2013 da cui tutto ha avuto inizio in questa campagna ricca di fantasia, divertimento e montagne di bottino magico! La regina è stata catturata e il suo regno è in pericolo: solo tu e i tuoi amici potere riportare la pace in questa terra incantata ed eccentrica. Apriti la strada tra insidiose foreste, lugubri cripte e temibili fortezze, ma fai attenzione: la tua avventura può cambiare nel giro di un istante a causa degli allegri e caotici capricci di Tina. Tuffati in quest’epica avventura in stile gioco da tavolo e preparati per il combattimento fantasy della tua vita!

Planet Coaster: Console Edition

Planet Coaster

Sorprendi ed emoziona i visitatori costruendo il parco dei divertimenti dei tuoi sogni e gestisci il tuo mondo con grande attenzione ai dettagli. Qualunque sia il tuo livello di abilità, realizza le tue idee. Approfitta dei progetti per posizionare velocemente più di 700 oggetti già pronti, incluse montagne russe, strutture e scenari, crea il parco dal nulla con costruzioni su misura o modifica il terreno con strumenti appositi. Gestire un parco è così facile! I visitatori reagiscono in tempo reale mentre fissi i prezzi e collochi gli scenari e le nuove emozionanti attrazioni. Falli divertire e fai schizzare i dati di affluenza e i profitti alle stelle in Planet Coaster: Console Edition .

